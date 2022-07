Fortnite : après Naruto, un crossover avec Dragon Ball Z ?

Alors que le crossover avec Naruto est encore présent dans bien des esprits, les joueurs pourraient bientôt avoir droit à une autre collaboration d’anthologie, Fortnite x Dragon Ball Z.

Saison après saison, les joueurs de Fortnite ont eu droit à de multiples crossovers avec des franchises emblématiques de la culture pop. En plus d’événements ou de défis en jeu, ces collaborations introduisent à chaque fois de multiples éléments cosmétiques dans le battle royale, une aubaine pour les joueurs qui souhaitent coûte que coûte enrichir leur collection.

Le récent crossover avec Naruto a permis aux amateurs d’anime d’ajouter des skins par comme les autres à leur collection, mais ce n’était visiblement que la partie émergée de l’iceberg.

À présent une fuite suggère qu’Epic Games compte introduire encore plus de personnages issus de populaires animes dans les mois à venir, à commencer par Goku !

La mise à jour v21.20 a ajouté un nouvel objet dans le mode créatif de Fortnite qui n’est pas sans faire penser à la Capsule Corp de Dragon Ball Z, l’entreprise fondée par le père de Bulma, le Dr. Brief.

HYPEX, un dataminer dont la réputation n’est plus à faire, a d’ailleurs fait remarquer que ce nouvel objet ne fait pas seulement référence à la Capsule Corp. Selon lui, son design rappelle également de nombreux autres éléments cosmétiques d’anime.

POSSIBLE DRAGON BALL Z x FORTNITE COLLAB!

Epic added a new Creative Stamina Prop this update that looks exactly like Capsule Corp from DBZ, and this prop also has outlines like the anime cosmetics! pic.twitter.com/0CANUPqU4y

— HYPEX (@HYPEX) July 6, 2022