Fortnite x Fall Guys x Rocket League : les récompenses inédites du crossover

Epic Games vient de lancer son crossover ultime regroupant trois de ses jeux : Fall Guys, Rocket League et Fortnite avec des récompenses incroyables à la clé.

En terminant une série de défis sur Fall Guys, vous obtiendrez des récompenses exclusives et gratuites sur les trois jeux cités plus haut faisant parti de cette folle collaboration. Ce n’est pas compliqué, vous n’avez qu’à terminer des manches de Fall Guys, jusqu’à 100, pour obtenir toutes les récompenses disponibles.

Lire aussi – Fortnite Chapitre 3 : Où trouver tous les PNJ de la Saison 3

“Tombez en chute libre dans ce jeu téléchargeable gratuitement : Fall Guys est maintenant disponible gratuitement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et l’Epic Games Store sur PC ! Pour célébrer cette sortie, Fortnite, Rocket League et Fall Guys ont fait travailler leurs méninges pour créer l’événement Clash des couronnes.

Advertisement

Pendant le Clash des couronnes, jouez à Fall Guys pour gagner des récompenses dans les trois jeux , comme la tenue Capitaine Gâthomme dans Fortnite. L’événement se déroulera du 29 juin à 00h00 (CEST) au 11 juillet 2022 à 00h00 (CEST). Découvrez ci-dessous comment obtenir des récompenses !

COMMENT TRÉBUCHER DANS LE CLASH DES COURONNES (ET RÉCUPÉRER LES RÉCOMPENSES DE MANCHE)

1. INSTALLEZ FALL GUYS SUR VOTRE OU VOS PLATEFORME(S) PRÉFÉRÉE(S)

Vous avez reçu une invitation pour ce party royale : Fall Guys est désormais disponible sur plusieurs plateformes ! Téléchargez gratuitement Fall Guys sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et sur l’Epic Games Store sur PC.

2. ASSUREZ-VOUS D’UTILISER LE MÊME COMPTE EPIC POUR TOUS LES JEUX

Ne vous trompez pas avant de rentrer dans le Blunderdome. Assurez-vous d’utiliser le même compte Epic pour jouer à Fall Guys et à Fortnite et/ou Rocket League.

Advertisement

Vous n’avez pas besoin de jouer à Fortnite ou à Rocket League pour obtenir des récompenses dans les trois jeux. Par exemple :

Si vous jouez à Fortnite, mais pas à Rocket League, vous gagnez quand même des récompenses dans Fall Guys, Fortnite et Rocket League.

Si vous jouez à Rocket League, mais pas à Fortnite, vous gagnez quand même des récompenses dans Fall Guys, Fortnite et Rocket League.

Si vous ne jouez ni à Fortnite ni à Rocket League, vous l’avez deviné : vous gagnez quand même des récompenses dans Fall Guys, Fortnite et Rocket League.

Comment obtenir des récompenses pour un jeu auquel vous ne jouez pas ? C’est simple, vous recevrez les récompenses la première fois que vous vous connecterez à ce jeu (tant que vous utilisez le même compte Epic que celui utilisé pour le Clash des couronnes). Fortnite et Rocket League sont tous les deux téléchargeables gratuitement. Vous pouvez aussi jouer à Fortnite sur Xbox Cloud Gaming sans souscrire un abonnement au Xbox Game Pass, et sur NVIDIA GeForce NOW avec l’abonnement gratuit GeForce NOW.

Advertisement

3. TERMINEZ DES MANCHES DE FALL GUYS POUR GAGNER DES RÉCOMPENSES

Et maintenant, ce que vous attendez avec impatience : les récompenses ! Dans le Clash des couronnes, vous devrez simplement terminer des manches pour obtenir des récompenses. Vous gagnerez des récompenses en jouant 10 manches, 20 manches, 40 manches, 70 manches et 100 manches du 29 juin à 00h00 (CEST) au 11 juillet 2022 à 00h00 (CEST).

Compter combien de manches vous avez terminées, c’est comme compter combien il y a de haricots dans le bocal : c’est difficile. Nous avons donc développé ce site Clash des couronnes pour vous permettre de suivre votre progression ! Ce site internet vous donnera une vision globale des objectifs et des récompenses, mais vous pouvez aussi en avoir un aperçu ici :

Advertisement

RÉCOMPENSES POUR 10 MANCHES DE FALL GUYS TERMINÉES

Fall Guys : 300 Kudos (monnaie utilisable dans le jeu)

Fortnite : aérosol Dégoulinant !

Rocket League : bannière de joueur Colourful Canines

RÉCOMPENSES POUR 20 MANCHES DE FALL GUYS TERMINÉES

Fall Guys : 500 Kudos supplémentaires

Fortnite : émoticone Pile d’amour

Rocket League : accessoire Colourful Canines

RÉCOMPENSES POUR 40 MANCHES DE FALL GUYS TERMINÉES

Fall Guys : 800 Kudos supplémentaires

Fortnite : pioche Fourchette gourmande

Rocket League : roues Med. Rare

RÉCOMPENSES POUR 70 MANCHES DE FALL GUYS TERMINÉES

Fall Guys : 1 000 Kudos supplémentaires

Fortnite : accessoire de dos Fer à gaufres

Rocket League : sticker Cluster Buster

RÉCOMPENSES POUR 100 MANCHES DE FALL GUYS TERMINÉES

Fall Guys : 1 200 Kudos supplémentaires (3 800 Kudos au total !)

Fortnite : tenue Capitaine Gâthomme

Rocket League : turbo Fallout

Haricots, petits-déjeuners et voitures se rejoignent dans cet événement crossover dans trois jeux !”

Source : Epic Games