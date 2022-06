MAJ Fortnite du 28 juin : Des scies et des feux d’artifice en pagaille

Fortnite fait la fête cette semaine pour la mise à jour 21.10 du 28 juin qui a apporté encore du nouveau contenu flamboyant.

Avec l’arrivée du lance-scies et du pistolet à feu d’artifice, c’est la fête sur Fortnite Battle Royale. Ces deux objets vont ajouter encore plus de nouveauté au battle royale d’Epic Games et ils sont déjà disponibles sur le jeu alors n’attendez plus !

Lire aussi – Qui sont les 10 meilleurs joueurs français de Fortnite ?

Détruisez tout sur votre passage pendant la semaine du lance-scies et découvrez la nouvelle version du pistolet lance-fusées dans le correctif du 28 juin de la mise à jour 21.10 de Battle Royale.

Advertisement

SEMAINE DU LANCE-SCIES – PRÉPAREZ-VOUS À DÉMOLIR

Patch note MAJ 21.10 du 28 juin sur Fortnite

“Le lance-scies est assez destructeur à votre goût ? Pour fêter son arrivée, la semaine du lance-scies commence maintenant ! Du 28 juin à 15h (CEST) au 5 juillet 2022 à 14h59 (CEST), les lance-scies seront plus faciles à trouver. En plus de la Découperie, ils sont désormais disponibles en abondance dans le butin au sol, les coffres et les ravitaillements. Ça va couper, chérie !

MODE D’EMPLOI DU LANCE-SCIES

Le lance-scies tire des lames de scie circulaire. Même après avoir touché le sol, la lame de scie roule et continue de semer le chaos sur son passage. Qu’elle soit par terre ou dans les airs, la lame de scie détruit toutes les structures sur son passage et peut potentiellement abattre des constructions gigantesques. Les lames peuvent également infliger des dégâts et repousser les joueurs et les voitures. Les lance-scies contiennent plusieurs lames, alors déchaînez-vous.

Advertisement

Mais ce n’est pas tout. Chargez-le pour augmenter la portée et la vitesse du projectile. Pendant que vous chargez le tir, la lame tourne assez vite pour transformer le lance-scies en arme de mêlée capable de détruire les structures (et de faire mal aux ennemis). Vous pourriez par exemple garder la dernière lame de votre lance-scies pour l’utiliser en mêlée afin de détruire les structures qui vous barrent la route.

PISTOLET À FEU D’ARTIFICE – UN LANCE-FUSÉES, EN PLUS FESTIF

C’est la saison des ondes positives, alors pourquoi ne pas se faire plaisir avec quelques feux d’artifice ? Le pistolet à feu d’artifice ne tire pas des fusées standards. Chaque tir avec cette arme est un véritable spectacle pyrotechnique. La zone dans laquelle le feu d’artifice explose s’enflamme, ce qui provoque un incendie qui se propage.

Advertisement

Les pistolets à feu d’artifice se trouvent dans le butin au sol, les coffres et les ravitaillements.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Les changements apportés par la semaine du lance-scies n’affectent pas les modes de jeu compétitifs, car le lance-scies n’est pas disponibles dans ces modes.

Le pistolet à feu d’artifice n’est pas disponible dans les modes de jeu compétitifs.”

Source : Epic Games