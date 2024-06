Le crossover Fortnite x Pirates des Caraïbes a fuité : pistolet à silex, carte au trésor, canon pirate….

Pirates des Caraïbes devrait arriver sur Fortnite à l’occasion d’un nouveau crossover dans le Chapitre 5 Saison 3. Les fuites suggèrent que les joueurs obtiendront des cosmétiques exclusifs ainsi que des objets à déverrouiller et bien plus encore.

Voici tout ce à quoi vous pouvez vous attendre sur le crossover à venir entre Fortnite et Pirates des Caraïbes.

La collaboration Fortnite x Pirates des Caraïbes arrivera le 19 juillet 2024, comme révélé par Epic Games après avoir accidentellement publié le skin de Jack Sparrow.

Le centre de la carte du Chapitre 5 Saison 3 évolue à chaque mise à jour, et les joueurs peuvent donc s’attendre à voir de plus en plus d’éléments en lien avec cette collaboration dans les semaines à venir.

Le contenu du crossover Fortnite x Pirates des Caraïbes

Selon les fuites, le Pistolet à silex, les Cartes au trésor et le Canon pirate devraient faire leur apparition une fois que la collaboration Pirates des Caraïbes sera en ligne.

Le leaker Shiina a partagé que le crossover apportera un nouveau mini-passe événementiel, donnant aux joueurs la chance d’obtenir Jack Sparrow et d’autres cosmétiques en complétant des quêtes thématiques.

Bien qu’il n’y ait pas d’informations officielles sur les skins qui pourraient faire partie de la collaboration Fortnite x Pirates des Caraïbes, les fuites ont révélé des skins pour le Capitaine Barbosa, Davy Jones et Elizabeth Swann, disponibles dans la Boutique lors de l’événement.

En dehors du Battle Royale, il a également été suggéré qu’une nouvelle carte appelée “L’Aventure Pirate” serait ajoutée au mode Rocket Racing.

En plus de cette collaboration, de nombreux autres crossovers, dont celui avec Fall Guys et de nouveaux personnages de Jujutsu Kaisen, seront également bientôt en ligne dans le jeu. En outre, l’Armure T-60 et le Nuka-Cola de Fallout sont actuellement disponibles dans le jeu.