Comment fonctionne le mode classé de Fortnite ? Dates, rangs, récompenses et plus

Après de longues années d’attente, l’arrivée d’un mode Classé sur Fortnite a enfin été annoncée par Epic Games. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface jusqu’à ce jour concernant ce nouveau mode chargé d’adrénaline.

Le Chapitre 4 de la Saison 2 de Fortnite est rempli de nouvelles fonctionnalités qui ont modifié de manière significative les modes Battle Royale et Zéro construction avec de nouveaux objets, quêtes, et mécaniques de gameplay qui ont grandement amélioré l’expérience globale.

Mais Epic Games n’en a pas encore fini, ils ont également décidé de mettre en place un mode classé.

Quand le mode Classé de Fortnite sera-t-il disponible ?

Le mode Classé de Fortnite sera déployé avec la mise à jour v24.40, attendue pour le mercredi 17 mai 2023. Les joueurs auront alors la possibilité d’activer ou non l’option “Classé” dans le menu de sélection des modes de jeu.

Le mode Classé sera disponible en Solo, Duos, et Squads dans le mode Battle Royale, mais seulement en Duos pour Zéro construction. Le mode Trios quant à lui n’est disponible dans aucun des formats.

Le déploiement de la mise à jour 24.40 marque le début de la Saison Zéro des modes classées. La Saison Zéro sera d’actualité jusqu’à la fin du Chapitre 4 de la Saison 3. Les résultats de vos matchs précédents et de vos premiers matchs en Battle Royale Classé et en Zéro construction Classé détermineront votre position de départ pour la Saison Zéro, sachant que les classements de Battle Royale et Zéro construction sont séparés.

Dans les deux modes, votre rang sera révélé après un seul match Classé. Tandis que dans le Lobby, si vous activez l’option “Classé”, votre rang actuel apparaîtra sur le côté gauche de l’écran.

Epic Games

De plus, une barre indiquera à quelle distance vous êtes pour atteindre le niveau suivant ou pour régresser au précédent. Il y a quelques variables qui détermineront à quel point la barre de progression avance après un match, à savoir :

Votre placement

Combien d’éliminations vous ou votre équipe avez obtenues au cours de la partie

Les éliminations obtenues à la fin de la partie compteront plus que les éliminations obtenues au début de la partie.

Les rangs des joueurs que vous ou votre équipe avez éliminés seront pris en compte.

Lors de la détermination du classement final d’une équipe et de sa progression après un match, tous les joueurs de cette équipe seront comptés comme une seule entité. Le membre de votre équipe ayant le rang le plus élevé sera utilisé pour déterminer le classement

Si une équipe compte à la fois des joueurs Or I et Argent I, elle sera donc toujours mise en correspondance comme une équipe Or I et jouera contre d’autres équipes Or I et Argent I.

Le mode Classé de Fortnite est ouvert à tous les niveaux de compétence. Toutefois, les joueurs qui ne se sont jamais connectés à Fortnite devront accomplir une quête particulière (Survivre à 500 adversaires) avant de pouvoir débloquer l’option Classée.

Quels seront les rangs dans le mode Classé de Fortnite ?

Les rangs sont Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Élite, Champion, et Unreal. Chaque échelon du Bronze au Diamant comprendra trois paliers, tandis que Élite, Champion, et Unreal n’en ont qu’un seul. Commencez en bas avec le Bronze et progressez jusqu’à l’Argent et enfin l’Or. Répétez ce processus en passant d’Or à Platine puis en Diamant pour débloquer le rang Élite dans le jeu.

Vous devrez prouver votre valeur contre les meilleurs joueurs une fois que vous aurez atteint le rang Élite, puis Champion, et au-delà de cela, Unreal. Une fois que vous aurez atteint le rang Unreal, on vous attribuera un numéro qui indique votre classement mondial parmi les autres joueurs du rang.

Le tableau de bord Unreal sera l’endroit où vous pourrez vérifier votre place en Battle Royale et/ou Zéro construction.

Récompenses offertes aux joueurs en mode Classé

Dans un match classé, les joueurs vont recevoir une Quête Urgente Classée. Elle permet d’obtenir des récompenses cosmétiques saisonnières lorsqu’elles sont complétées. Chaque match a une nouvelle Quête Urgente Classée, toutefois la progression n’est pas conservée d’une partie à l’autre.

L’Emote Pleins feux est la récompense finale de la Saison Zéro. Lorsque cette Emote est activée, le rang actuel du joueur est affiché dans une barre colorée (Bronze, Argent, Or, etc.).