Les meilleurs paramètres manette pour Fortnite : Sensibilité, construction…

Pour vous aider à construire rapidement et mieux tirer dans Fortnite, nous avons rassemblé les meilleurs paramètres manette.

Comme Fortnite est un jeu cross plateforme, les joueurs manette se doivent d’être capables de rivaliser avec les joueurs claviers/souris. Pour compenser la visée plus délicate avec un joystick, il est donc indispensable de parfaitement paramétrer son jeu afin que chaque commande soit placée sur la touche la plus pratique.

Que vous jouiez sur Xbox, PlayStation ou encore PC, vous pouvez optimiser vos performances de jeu et avoir toutes les cartes en main pour dominer vos parties. Voici les meilleurs settings pour jouer à Fortnite à la manette.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jouabilité

Déplacement

Appuyer une seule fois pour sprinter : Non

Non Ouverture auto des portes : Non

Non Activation de l’escalade : Maintenir sauter

Combat

Maintenir pour intervertir avec l’objet: Oui

Oui Appuyer une seule fois pour viser : Non

Non Marquer un danger en ciblant : Oui

Oui Ramassage auto des armes : Non

Non Emplacements d’objets préférés : Configurer

Configurer Placer dans l’emplacement 1 : Fusil à Pompe

Fusil à Pompe Placer dans l’emplacement 2 : SMG

SMG Placer dans l’emplacement 3 : Objet à usage unique

Objet à usage unique Placer dans l’emplacement 4 : Objet à usage unique

Objet à usage unique Placer dans l’emplacement 5 : Fusil d’Assaut

Fusil d’Assaut Objet à usage unique rangé à droite : Non

Construction

Réinitialiser la structure choisie : Non

Non Désactiver l’option de modification : Non

Non Construction turbo : Oui

Oui Confirmer automatiquement les modifications en relâchant : Oui

Options de la manette

Commandes

Course auto (Manette) : Oui

Construire immédiatement (Spé. Construction) : Oui

Durée de pression pour modifier : 0,100 s

Durée de pression pour glisser : 0,150 s

0,150 s Vibrations : Non

Sensibilité

Pour la sensibilité, choisissez ce qui vous met le plus à l’aise, mais privilégiez une sensibilité petite pour tirer et une grande pour build et éditer vos constructions.

Si vous avez besoin de réglages de base que vous pourrez adapter à vos préférences par la suite, voici nos settings conseillés :

Multiplicateur de sensibilité (modification) : x1,6

x1,6 Multiplicateur de sensibilité (construction) : x1,7

x1,7 Utiliser les options avancées : Oui

Avancé – Sensibilité de caméra

Vitesse de caméra horizontale : 50%

50% Vitesse de caméra verticale : 60%

60% Accélération de rotation horizontale : 0%

0% Accélération de rotation verticale : 0%

0% Boost de l’accélération : 0%

0% Accélération instantanée en construisant : Oui

Avancé – Sensibilité (Visée)

Vitesse de caméra horizontale (visée) : 17%

17% Vitesse de caméra verticale (visée) : 17%

17% Accélération de rotation horizontale (visée) : 0%

0% Accélération de rotation verticale (visée): 0%

0% Durée avant vitesse max (visée) : 0.00 s

Avancé – Sensibilité

Durée d’amortissement de caméra : 0,20 s

0,20 s Courbe de vision : Exponentiel

Exponentiel Force de l’aide à la visée : 100%

Zone morte de la manette

Zone morte du stick gauche : 0 (à augmenter selon votre manette)

0 (à augmenter selon votre manette) Zone morte du stick droit : 0 (à augmenter selon votre manette)

Allez en créatif, réglez vos paramètres de zone morte à 0, puis augmentez lentement les valeurs jusqu’à ce que vos joysticks ne “drift” plus. Vous devriez atteindre dans les 5 à 6% mais cela peut dépendre aussi de votre manette.

Configuration de la manette

Epic Games La configuration Spécialité Construction propose l’assignation de touches idéale

Pour les manettes, “Spécialité Construction” est votre meilleur ami. À la sortie de Fortnite, les touches par défaut étaient vraiment compliquées et pas pratique du tout. Depuis, Epic Games a ajouté plusieurs profils pour pouvoir jouer selon vos préférences. Spécialité Construction reste de loin le plus intuitif et le plus facile à utiliser.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour modifier plus facilement et rapidement vos constructions, vous devriez changer la touche Modifier sur L3/Stick de Gauche. Ainsi, vous pourrez éditer vos constructions plus rapidement dans les airs sans vous emmêler les pinceaux.

Si vous utilisez une manette sur PC, faites attention à utiliser le profil de manette Générique et non celui de votre manette. Étonnamment, cette option permet de réduire la latence contrairement aux manettes Xbox et PlayStation.

L’ordre des Armes

Si vous regardez des joueurs manette pros, vous allez vous rendre compte qu’ils ont toujours leur fusil à pompe à gauche. En effet, si vous appuyez sur Pioche > Construire > Changer d’arme, vous reviendrez toujours sur le premier slot, qu’importe l’arme que vous aviez en main avant la manipulation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela peut sembler un peu compliqué à comprendre, mais c’est une série d’actions très fréquente dans Fortnite. Puisque le fusil à pompe est l’arme que vous aurez souvent besoin de sortir en urgence lorsque vous vous faites surprendre, il est important que vous le sortiez rapidement.

Essayez ces settings sur Fortnite, et avec un peu d’entrainement vous pourrez construire et tirer comme les pros.

Retrouvez notre sélection de guides Fortnite :

Skin le plus rare | Mode classé | Codes de map | Skins gratuits | Nombre de joueurs | Record de victoires | Classement des saisons