Fortnite Recharge est-il un mode de jeu permanent ?

Fortnite Recharge ramène l’expérience OG avec une touche de nouveauté. Mais Recharge est-il un mode de jeu permanent ou est-il juste là pour une durée limitée ? Voici ce que vous devez savoir.

Fortnite Recharge est arrivé dans le Chapitre 5 Saison 3 et a ajouté une expérience à la fois fraîche et nostalgique en dehors des modes Battle Royale habituels. Tilted Towers, Retail Row et d’autres POI (Points d’Intérêt) des débuts sont enfin de retour dans le jeu, ainsi que certaines armes classiques OG.

En plus de ces ajouts, les graphismes ont également été modifiés, ressemblant à ceux des premiers jours de Fortnite. Cependant, ce qui distingue vraiment ce mode du Battle Royale de la saison OG de Fortnite, ce sont ses mécaniques de rétablissement.

Mais ce mode va-t-il devenir permanent ? Ou est-ce juste un autre LTM (Limited Time Mode) ?

Fortnite Recharge est-il permanent ?

Epic Games n’a pas encore confirmé si Recharge est un mode de jeu permanent, mais vu les retours des joueurs et le fait que ce mode a réussi à surpasser les autres en termes de joueurs simultanés, il est probable qu’il reste. Cependant, comme toujours, il est préférable de ne pas trop espérer tant qu’il n’y a pas de nouvelles officielles.

Lorsque Fortnite Recharge a été lancé pour la première fois, le mode était limité aux équipes, frustrant certains joueurs qui n’avaient pas assez d’amis pour jouer avec eux.

Après tout, rien ne vaut jouer avec des amis et coordonner comment obtenir les récompenses de Fortnite Recharge ensemble. Pour s’assurer que personne ne soit laissé de côté, Epic Games a écouté les retours et a récemment ajouté les Duos et les Trios à ce mode.

De plus, le célèbre leaker iFireMonkey a également révélé dans un post sur X que les Junk Rifts et le B.R.U.T.E. (Mech) sont « dans les fichiers de Fortnite Recharge ». Cela rend encore plus probable le fait que le mode soit bel et bien permanent, car Epic semble avoir l’intention de soutenir et de mettre à jour Recharge avec des nouveautés.

Dans l’ensemble, bien que cela reste spéculatif, on peut assumer que Fortnite Recharge sera probablement permanent. Après tout, contrairement à Fortnite OG – qui est lié à une mini-saison entière – Recharge est un mode de jeu séparé, comme LEGO Fortnite et Festival, qui n’affecte pas les modes Battle Royale principaux de Fortnite.