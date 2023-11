Les meilleurs raccourcis et paramètres clavier/souris dans Fortnite

Si vous jouez à Fortnite sur PC, vous aurez besoin des meilleurs raccourcis et paramètres clavier/souris pour mettre toutes les chances de votre côté.

Se frayer un chemin jusqu’à la victoire dans Fortnite est bien plus complexe que de simplement viser et tirer sur ses adversaires. Pour tirer son épingle du jeu, il s’agit également de construire, de se déplacer intelligemment et de faire les bons choix stratégiques.

Mais avant tout ça, il est indispensable d’être à l’aise devant son ordinateur, et d’avoir une configuration de touches clavier/souris parfaitement adaptée à ses besoins.

Afin de vous aider dans vos réglages, voici une liste des meilleurs raccourcis et paramètres sur Fortnite. Bien sûr, elle n’est pas à prendre au pied de la lettre, n’hésitez pas à l’ajuster en fonction de vos préférences.

Sommaire

Epic Games

Les meilleurs raccourcis clavier/souris de déplacement

Ces combinaisons de touches sont celles que vous trouverez dans la plupart des jeux de tir sur PC, il n’y a donc aucune raison de s’écarter de la norme.

Avancer : Z

Aller à gauche : Q

Reculer : S

Aller à droite : D

Sauter : Barre d’espace

S’accroupir : CTRL gauche

Ouvrir la carte : M

Les meilleurs paramètres de déplacement (Jouabilité)

Appuyer une seule fois pour sprinter : Non

Sprint par défaut : Oui

Rechargement interrompu en sprintant : Non

Ouverture automatique des portes : Oui

L’activation de l’ouverture automatique des portes vous sera d’une aide précieuse si vous modifiez accidentellement une porte, car vous la traverserez directement sans ralentir.

Les meilleurs raccourcis clavier/souris de construction

Vous devrez être capable de construire rapidement pour suivre les autres joueurs dans Fortnite. Voici donc différents raccourcis clavier qui vous permettront de tout avoir à portée de main avec une construction répartie entre le clavier et la souris afin qu’une seule main n’ait pas à tout faire, ce qui rend la construction plus facile et plus rapide.

S’accroupir en construisant : Maj gauche

Mur : A

Sol : Souris 4

Escaliers : E

Toit : Souris 5

Piège : T

Placer la structure : Bouton gauche de la souris

Réparer/améliorer : H

Pivoter la structure : R

Changer de matériau : Bouton droit de la souris

Modifier la construction : F et molette de la souris vers le haut

S’accroupir en modifiant : Shift gauche

Sélectionner la modification : bouton gauche de la souris

Réinitialiser la structure : molette de la souris vers le haut

Pour réinitialiser rapidement une modification afin de vous protéger des tirs, vous devez lier à la fois la fonction “Réinitialiser la structure” et la fonction “Modifier la construction” à la molette de la souris vers le haut. Cela permet de réinitialiser et de confirmer la modification en un seul mouvement, ce qui augmentera considérablement votre vitesse de construction sur Fortnite.

Les meilleurs paramètres de construction (Jouabilité)

Réinitialiser la structure choisie : Oui

Désactiver l’option de modification : Oui

Construction turbo : Oui

Confirmer la modification en relâchant : Oui

Les meilleurs raccourcis clavier/souris de combat

Pendant la construction et le combat, avoir vos armes sur les touches numériques rend la transition entre la construction et l’utilisation d’une arme bien plus rapide et facile.

Tirer : Bouton gauche de la souris

Viser : Bouton droit de la souris

Recharger : R

Utiliser : Molette de la souris vers le bas et X

Outil de collecte : 1

Arme 1 : 2

Arme 2 : 3

Arme 3 : 4

Arme 4 : 5

Arme 5 : 6

Basculer l’inventaire : Tab

Ping / Placer un marqueur : Alt gauche

Meilleurs paramètres de combat (Jouabilité)

Maintenir pour intervertir avec l’objet : Oui

Appuyer une seule fois pour viser : Non

Marquer un danger en ciblant : Oui

Ramassage automatique des armes : Oui

Emplacements d’objets préférés : Oui

Placer dans l’emplacement 1 : Fusil d’assaut

Placer dans l’emplacement 2 : Fusil à pompe

Placer dans l’emplacement 3 : SMG

Placer dans l’emplacement 4 : Objet à usage unique

Placer dans l’emplacement 5 : Objet à usage unique

En activant le “Maintenir pour intervertir avec l’objet”, vous pouvez facilement échanger votre arme actuelle contre une autre au sol, ce qui vous donne un meilleur contrôle de votre inventaire. En liant “Utiliser” à la fois à la molette et à X, vous pouvez ramasser des objets normalement avec la molette, puis échanger un objet spécifique avec X lorsque vous en avez besoin.

De plus, l’utilisation du système d’emplacements d’objets préférés sur Fortnite facilite le changement d’armes. Lorsque ce système est activé, le fait de ramasser une arme l’affectera à l’emplacement qui lui est attribué. Ainsi, lorsque vous vous démenez en début de partie pour obtenir ce que vous pouvez, vos armes seront toujours là où vous voulez qu’elles soient.

Ces combinaisons de touches et ces paramètres vous permettent de tout avoir à portée de main et d’optimiser votre temps de réaction sur Fortnite, de quoi mettre toutes les chances de votre côté !

