Quel est le skin le plus rare de Fortnite ? Le top 10 en 2023

Fortnite compte de nombreux skins rares et certains sont si peu communs que vous ne les avez probablement jamais vus dans le jeu. Découvrez donc quels sont les 10 skins les plus rares de l’histoire du jeu.

Tout le monde a son skin préféré dans Fortnite. Qu’il s’agisse d’un énorme crossover de culture pop et de collabs comme Ariana Grande ou Naruto ou encore de l’un des nombreux personnages originaux qui peuvent être débloqués dans le passe de combat.

Bien que l’aspect général d’un skin soit la chose la plus importante lorsqu’il s’agit de choisir ce que l’on va porter, les joueurs aiment également savoir à quel point ils sont rares, car le fait d’être l’une des rares personnes à posséder un skin spécifique peut donner un sentiment très spécial.

De la saison 1 du chapitre 1 original qui a débuté en octobre 2017, jusqu’à l’actuel chapitre 4, découvrez quels sont les skins les plus rares de Fortnite que vous ne reverrez probablement jamais.

Sommaire

Quel est le skin le plus rare de Fortnite ?

Epic Games Le skin Aérostier est actuellement le plus rare de Fortnite.

Le skin le plus rare de Fortnite à ce jour est sans aucun doute le skin Aérostier.

Ayant fait sa dernière (et unique) apparition lors de la toute première saison de Fortnite, c’est un skin que seuls les vétérans du Battle Royale sont susceptibles de posséder.

Les 10 skins Fortnite les plus rares en 2023

10. Le Faucheur

Epic Games Le skin du Faucheur est bien plus rare que le skin officiel de John Wick.

Les joueurs les plus expérimentés se souviendront certainement du skin du Fucheur, qui était la récompense pour avoir atteint le niveau 100 du passe de combat de la saison 1 du chapitre 1.

Ce skin a été une blague courante dans la communauté de Fortnite, car il était très clairement basé sur le personnage de Keanu Reeves, John Wick.

Puis les choses sont devenues étranges lorsqu’en 2019, Epic Games a introduit un véritable skin de John Wick dans Fortnite. Cela signifie qu’il existe deux skins presque identiques dans le jeu, mais alors que le skin John Wick est revenu dans la boutique d’objets à de multiples reprises et est assez courant, Le Faucheur est quant à lui très rare.

9. Artilleur Royal

Epic Games L’Artilleur Royal était un skin exclusif au pack PS4.

Un autre skin que vous ne risquez pas de voir dans Fortnite est l’Artilleur Royal. Ce skin a d’abord été disponible dans le cadre d’une offre groupée PlayStation 4 x Fortnite en 2018, puis dans le cadre d’une offre groupée de manettes DualShock 4.

Il est toujours possible de le trouver si vous cherchez bien, mais il ne sera certainement pas bon marché, et on peut soutenir qu’il n’en vaut pas la peine de toute façon, car ce n’est pas un skin très intéressant par rapport aux meilleurs skins que Fortnite a à offrir en 2023.

8. Démogorgon

Epic Games Vous ne verrez pas ce skin effrayant très souvent dans Fortnite.

La série Stranger Things de Netflix a été l’un des premiers crossovers majeurs à apparaître dans Fortnite, mais de nombreux fans ne connaissent même pas son existence, car cela fait maintenant quatre ans que le Demogorgon et Hopper n’ont pas été disponibles à l’achat dans la boutique d’objets.

Les fans réclament depuis longtemps le retour des skins Stranger Things dans Fortnite, mais vu le temps qui s’est écoulé depuis leur dernière apparition, il semble que cela n’arrivera jamais.

7. Gardien Honor

Epic Games Le skin Gardien Honor est l’un des nombreux skins exclusifs au téléphone.

Si vous voulez mettre la main sur le skin Gardien Honor, il y a une mauvaise nouvelle : il n’est disponible que pour ceux qui achètent le smartphone Honor View 20, ce qui en fait l’un des skins les plus chers de l’histoire de Fortnite.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Il est toujours possible de l’obtenir, mais son coût est incroyablement élevé, associé au fait que de nombreuses personnes sont fidèles à leurs marques préférées comme Apple et Samsung, signifie que le Gardien Honor figure automatiquement l’un des skins les plus rares de Fortnite. D’ailleurs, nous ne l’avons jamais vu en partie… et vous ?

6. Double Hélice

Epic Games Double Hélice n’était disponible qu’avec le pack Switch.

Double Hélice était un autre skin que les fans de Fortnite ne pouvaient obtenir qu’en achetant un appareil coûteux. Celui-ci était inclus dans un pack Nintendo Switch x Fortnite en édition limitée, qui donnait également aux joueurs un code DLC pour des cosmétiques assortis et 1 000 V-Bucks.

Outre le coût élevé de l’achat de la console, ce bundle Nintendo Switch x Fortnite n’est plus réellement disponible à l’achat chez la plupart des revendeurs, donc si vous le voulez, vous devrez alors frapper un grand coup et en trouver un disponible chez un vendeur tiers et il ne sera certainement pas bon marché.

5. Chevalier noir

Epic Games Seuls les joueurs de longue date de Fortnite possèdent le skin Chevalier noir.

Le skin du Chevalier noir n’était disponible que pour les joueurs qui ont terminé le tout premier passe de combat de Fortnite dans le chapitre 1 saison 2, ce qui signifie que les joueurs devaient non seulement acheter le passe de combat, mais également atteindre le palier 70.

Cette exigence n’est peut-être pas aussi élevée que les passes de combat modernes qui comptent 100 niveaux de cosmétiques, mais nous revenons ici en 2017, lorsque la base de joueurs était beaucoup plus petite. Quatre ans ont passé depuis, donc les chances de voir à nouveau ce skin dans une partie sont incroyablement minces.

4. Forces spéciales

Epic Games Le skin Forces spéciales a été vu pour la dernière fois il y a trois ans.

Le skin Forces spéciales a été introduit dans la première saison du chapitre 1 et pouvait être acheté dans la boutique d’objets pour 1 200 V-Bucks. Il est réapparu une fois en janvier 2019, et depuis il a tout simplement disparu.

Bien que ce personnage ait fait des apparitions dans le jeu en tant que PNJ donnant des quêtes, le skin n’a quant à lui pas encore fait son retour dans la boutique d’objets.

3. Galaxie

Epic Games Galaxie est un skin exclusif Samsung Galaxy incroyablement rare.

Lorsque Epic Games a lancé Fortnite sur mobile, les joueurs possédant des appareils Samsung Galaxy ont été les premiers à être invités à tester le jeu sur cette plateforme. Ce partenariat s’est poursuivi pendant un certain temps, avec pas mal de cosmétiques exclusifs liés aux nouveaux produits Samsung, mais aucun n’a été plus demandé que le skin épique Galaxie.

Ce skin insaisissable était uniquement disponible pour les joueurs ayant acheté un Samsung Galaxy Note 9 ou un Samsung Galaxy Tab S4, mais il a ensuite été remplacé par le skin Glow en 2019 et il n’y a plus aucun moyen de l’obtenir.

2. Écumeuse Renégate

Epic Games Le skin Écumeuse Renégate est très apprécié des fans de la première heure de Fortnite.

Le design n’a peut-être rien de particulièrement spécial par rapport à des skins plus modernes, mais Écumeuse Renégate est un skin très apprécié des joueurs de Fortnite de longue date.

Il était uniquement disponible dans la boutique d’objets du chapitre 1 de la saison 1, et les joueurs devaient atteindre le niveau 20 et dépenser 1 200 V-Bucks pour l’obtenir.

1. Aérostier

Epic Games Le skin Aérostier de la saison 1 de Fortnite reste le skin le plus rare que vous puissiez trouver.

Tout comme Écumeuse Renégate, le skin Aérostier est antérieur à l’introduction du désormais célèbre passe de combat et n’était donc disponible uniquement à l’achat dans la boutique d’objets pour 1 200 V-Bucks après avoir atteint le niveau 15.

Alors que le niveau requis pour obtenir ce skin n’était pas aussi élevé que Écumeuse Renégate, la plupart des joueurs ont préféré acheter le skin Écumeuse Renégate à la place, et par conséquent, Aérostier est devenu plus rare.

Et voilà, vous connaissez maintenant les skins Fortnite les plus rares de 2023.