Que signifie “Rang Protégé” dans Fortnite ? Mode classé, réinitialisation…

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez reçu un message de rang protégé même après une mauvaise partie dans Fortnite ? Découvrez comment fonctionne la protection de rang dans Fortnite.

Que signifie le message “rang protégé” dans Fortnite ? Vous avez probablement rencontré ce message à quelques reprises si vous jouez régulièrement à des parties classées dans Fortnite.

Normalement, vous devriez perdre des points de classement après avoir mal joué. Peut-être avez-vous été renvoyé au lobby avant même de pouvoir ouvert un coffre ou quoi que ce soit, ou vous n’avez même pas réussi à survivre au premier cercle de la tempête avec une seule élimination, et pourtant, ce message est toujours apparu.

Si vous êtes curieux de savoir ce que signifie le message de rang protégé et comment cela fonctionne, voici tout ce que vous devez savoir.

Fortnite : Le message “Rang Protégé” expliqué

Le message ‘rang protégé’ dans Fortnite signifie que vous n’avez pas perdu de points de classement lors de la partie que vous venez de jouer. Cependant, cela ne s’applique qu’à votre première partie classée de la journée. Après cela, vous risquerez à nouveau de perdre vos progrès de classement comme d’habitude. Pensez-y comme à une fonctionnalité de prévention de perte quotidienne qui vous permet de vous échauffer tranquillement.

Cette fonctionnalité a été mentionnée pour la première fois dans un post sur X en octobre 2023. Selon FortniteStatus, la Protection de Perte Classée Quotidienne “ne réduira pas vos progrès en classé” même si vous “avez mal performé”.

Heure de réinitialisation de la Protection de Rang dans Fortnite

La protection de rang se réinitialise à 2h du matin tous les jours. Après avoir reçu votre premier message de rang protégé, attendre la prochaine réinitialisation est généralement une option sûre pour maintenir votre rang.

Mais si vous vous sentez audacieux et savez comment trouver et utiliser les objets les plus OP du chapitre actuel, n’hésitez pas à continuer. Qui sait, vous pourriez finir par accumuler une belle progression après avoir sécurisé une Victoire Royale.

Perdre n’est pas agréable, et voir vos points et votre rang diminuer est encore pire. Si vous souhaitez protéger votre rang, nous vous suggérons de jouer en classé une fois par jour en raison de l’avantage de protection de rang.

La particularité de cette fonctionnalité est que vous n’avez rien de spécifique à faire pour l’activer. Tout ce que vous avez besoin est de vous lancer dans une partie classée, et cela agira automatiquement comme un filet de sécurité pour votre première partie de la journée.