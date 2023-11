The Last of Us Part 2 Remastered : date, PS5, trailer, nouveau mode, et plus encore

The Last of Us Part 2 Remastered arrive sur PS5 au début de l’année 2024. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la date de sortie du jeu, ses nouvelles fonctionnalités, et plus encore dans notre guide.

The Last of Us Part 2 bénéficiera enfin d’une sortie sur PS5 avec le lancement d’une édition remastérisée conçue pour la console.

Cependant, l’édition remasterisée semble être bien plus qu’une simple mise à niveau technique, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, améliorations, et plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur The Last of Us Part 2 Remastered, sur PS5 en 2024.

Sommaire

Date de sortie de The Last of Us Part 2 Remastered

The Last of Us Part 2 Remastered sera lancé le 19 janvier 2024, d’après le trailer officiel partagé par Insider Gaming.

Le jeu offrira tout un ensemble d’améliorations, de mises à niveau, de nouvelles fonctionnalités, de modes, de skins déblocables, et bien plus encore.

Trailer de The Last of us Part 2 Remastered

Le trailer de The Last of Us Part 2, initialement obtenu par Insider Gaming, présente les graphismes améliorés de l’édition remastérisée, offrant un aperçu de l’expérience améliorée sur la PS5.

Améliorations PS5 pour The Last of Us Part 2 Remastered

The Last of Us Part 2 Remastered a été spécialement conçu pour la console PS5. Les joueurs peuvent s’attendre à une variété d’améliorations et de mises à niveau, comme :

Une série d’améliorations graphiques donnant vie à son univers magnifique, mais dangereux.

Les performances visuelles sont désormais en mode 4K en haute fidélité.

Des temps de chargement améliorés pour vous plonger plus rapidement dans l’action.

Intégration complète du contrôleur sans fil DualSense™.

Nouvelles fonctionnalités de The Last of Us Part 2 Remastered

The Last of Us Part 2 Remastered offre aux joueurs plusieurs nouvelles fonctionnalités et façons de jouer, y compris un tout nouveau mode de survie de type rogue-like intitulé « No Return » (Sans Retour).

No Return – Un Mode de Survie Rogue-like

Découvrez l’univers de The Last of Us Part 2 via un mode entièrement nouveau ! Survivez le plus longtemps possible dans chaque tour, en choisissant le chemin à suivre grâce à une série de rencontres aléatoires. Jouez avec différents personnages déblocables, certains n’ayant jamais pu être joués auparavant dans la franchise The Last of Us, et chacun ayant des manières de jouer uniques. Les différents défis vous mettent face à des ennemis et lieux mémorables de Part 2, aboutissant à des combats intenses contre des boss.

Plongez plus profondément dans cette aventure adorée et découvrez comment le jeu original a été créé.

Lost Levels (Niveaux Perdus) vous permet d’explorer les versions de développement préliminaire de trois niveaux jamais dévoilés dans l’original.

Tout en jouant, profitez de plusieurs heures de commentaires des développeurs qui partagent leurs perspectives sur le développement de Part 2.

Révélez votre potentiel musical avec Guitar Free Play, qui inclut de nouveaux instruments déblocables, ou lancez-vous dans le nouveau Mode Speedrun et postez vos meilleurs temps.

La description sonore et la conversion de la parole en vibrations ont également été ajoutés aux fonctionnalités d’accessibilité de Part 2.

The Last of Us Part 2 Remastered propose également de tout nouveaux skins de personnages et d’armes déblocables pour que les joueurs les utilisent à la fois pour Ellie et Abby.

Suivez notre rubrique Gaming pour ne rien manquer des mises à jour concernant The Last of Us Part 2 Remastered.