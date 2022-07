Stranger Things : quelle chanson vous sauvera de Vecna ?

Alors que le final de la saison 4 de Stranger Things vient d’arriver, Spotify a décidé d’aider les potentielles victimes de Vecna. Découvrez donc la chanson qui pourrait vous sauver d’un sort tragique.

La saison 4 de Stranger Things a été un retour en forme pour la célèbre série après deux ans d’absence. Plus que toute autre saison auparavant, la quatrième saison est fortement imbriquée dans les années 80, et d’autant plus avec une chanson en particulier.

Dans la saison 4, les spectateurs ont pu faire connaissance avec le nouvel antagoniste, Vecna, qui a une histoire et un lien profonds avec Onze.

Au cours de cette saison, nous avons appris que Vecna était également un patient dans le même laboratoire où Onze avait été élevée, mais qu’il avait tué tous les autres enfants avant qu’Onze ne l’envoie dans le Monde à l’envers.

En outre de tous ces événements, la saison 4 comprenait également ce qui est peut-être la meilleure scène de toute la série, dans laquelle Max est piégée dans le Monde à l’envers avec Vecna.

Alors qu’elle est sur le point d’être absorbée par l’armée de Vecna, les autres personnages à l’extérieur réalisent qu’ils peuvent communiquer avec elle par la musique.

En jouant alors la chanson préférée de Max, “Running Up That Hill (A Deal with God)” de Kate Bush, ils ont alors réussi à l’aider afin qu’elle puisse s’échapper du Monde à l’envers, ce que les victimes précédentes, Chrissy, Fred, Patrick et sa propre mère, n’ont pas pu faire.

Et récemment, juste avant la sortie des nouveaux épisodes (qui sont maintenant sortis), Spotify s’est associé à Stranger Things afin de permettre aux utilisateurs de trouver la chanson qui pourrait les sauver de Vecna.

En allant sur votre compte Spotify, vous pouvez trouver une “Upside Down Playlist” des 50 chansons que vos amis devraient essayer au cas où vous seriez entraîné dans le Monde à l’envers. La description de Spotify explique : “Découvrez votre playlist personnelle pour vous aider à échapper de Vecna et du Monde à l’envers“.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧

[https://t.co/rZ10wCJ6tA] pic.twitter.com/N3KOU3ohSK

— Stranger Things (@Stranger_Things) June 29, 2022