Stranger Things Saison 4 : qui pourrait mourir dans le volume 2 ?

Le final épique du volume 2 de la saison 4 de Stranger Things approche à grands pas sur Netflix. Mais quels personnages pourraient bien périr au cours de ces deux prochains épisodes ? On fait le point.

Entre la domination des charts par Kate Bush avec Running Up That Hill et les multiples spéculations des fans sur les morts possibles dans le final, le retour de Stranger Things est extrêmement attendu.

Et si la saison 4 a été la plus sombre et la plus horrifique de la série jusqu’à présent, plongeant les spectateurs dans le grand bain avec la mort horrible de Chrissy, cela n’a fait que monter en niveau au fil de chaque épisode.

Alors que nous nous dirigeons maintenant vers le final de cette saison, certaines questions importantes restent en suspens : comment Nancy s’en sortira-t-elle face à Vecna dans le Monde à l’envers ? Onze sera-t-elle capable d’utiliser ses pouvoirs pour le battre ?

Stranger Things Saison 4 Volume 2 : qui va mourir dans le final ?

La bande-annonce la plus récente du volume 2 fait écho à une inquiétude partagée par les fans qui est la suivante : personne n’est en sécurité.

Au cours de ce trailer, nous pouvons voir le Dr Brenner prévenir Onze que Hawkins va tomber, et que ses amis ne sont pas prêts pour ce combat. Robin prévient également Steve qu’elle ne peut se défaire d’un “terrible sentiment“.

De plus, lors d’une récente apparition sur le plateau de Jimmy Fallon, Noah Schnapp, qui incarne Will dans la série, a annoncé “plus de morts” dans le volume 2. Nous savons donc que certains personnages vont être tués, mais qui ?

Steve Harrington

Ça nous fait mal de le dire, mais nous devons nous préparer à la réalité : Steve est le plus susceptible de mourir dans le final.

D’abord présenté comme “l’abruti du lycée” dans la saison 1, ce personnage est rapidement devenu l’un des plus appréciés de la série. Les créateurs de la série n’ont d’ailleurs pas caché que Steve devait mourir dans la première saison, mais qu’ils sont “tombés amoureux” du personnage, et par conséquent, ils ont donc écrit l’arc où devient une sorte de sauveur.

Cependant, il reste un candidat de choix pour une mort remplie d’émotion, surtout après avoir apparemment renoué avec Nancy. Ross Duffer a d’ailleurs récemment fait une déclaration qui a fait sourciller les fans : “Je suis presque sûr qu’il allait mourir plus tôt. Ça fait un moment.”

Voici notre prédiction : Steve sauvera Nancy d’être tuée par Vecna, en se sacrifiant, et Nancy annoncera ensuite la nouvelle à Robin dans une scène où tout le monde va certainement pleurer.

Eddie Munson

Eddie a été présenté dans le premier épisode de la saison 4 comme le chef intrépide du Hellfire Club. Cependant, il est obligé de se cacher après la mort de Chrissy dans sa caravane, avant de retrouver Dustin et ses compagnons.

L’acteur incarnant ce personnage, Joseph Quinn, a récemment déclaré dans une interview qu’il serait “furieux” s’il n’était pas ramené pour la saison 5, mais il ne serait pas le premier acteur à tromper les fans, avec ce genre de déclaration.

Et si Eddie explique dans la série “qu’il n’y a pas de honte à courir” tout en révélant à Steve : “Je vois le danger, et je me retourne et je cours“. Avec les bandes-annonces qui annoncent un solo de guitare dans le Monde à l’envers, beaucoup ont spéculé que le personnage allait finalement vivre une fin héroïque et sacrificielle.

Will Byers

La mort de Will serait choquante, étant donné qu’il est l’une des stars centrales de la série et que le Monde à l’envers est actuellement bloqué au jour où il a été enlevé, soit le 6 novembre 1983.

Il a également réussi à survivre à toutes les attaques des monstres interdimensionnels d’Hawkins, y compris celles du Flagelleur mental dans les saisons 2 et 3.

Et c’est exactement pour cela que ce serait la surprise parfaite ! Si l’une des têtes d’affiche de Stranger Things peut mourir, alors personne n’est à l’abri, et les enjeux deviennent alors automatiquement beaucoup plus élevés.

De plus, il a pour le moment été un peu mis de côté dans la saison 4, laissé à l’abandon autour de Mike et Onze. La bande-annonce le montre d’ailleurs en train de dire à Mike que Vecna “ne s’arrêtera pas” tant qu’il n’aura pas eu tout le monde, ce qui, dans ce cas, l’inclut peut-être.

Murray Bauman

Parmi le trio bloqué en Russie avec un Demogorgon en liberté, Murray est facilement le plus susceptible de mourir. Alors que nous avons cru pendant un certain moment que Hopper allait mourir, nous pensons finalement qu’un sort tragique attend Murray.

Joyce est un pilier de Stranger Things depuis le début de la série, et elle a perdu quelqu’un à chaque saison : Will a disparu, puis Bob a été tué, et enfin Hopper est apparemment mort dans l’explosion de la saison 3.

Cela signifie donc que c’est peut-être maintenant au tour de Murray.

Mike Wheeler

Si Mike semble à l’abri du couperet, la saison 4 ne lui a pas donné grand-chose à faire pour le moment, si ce n’est se disputer avec Onze sur son hésitation à avouer ses sentiments pour elle dans les lettres.

À la fin du volume 1, il était sur le point de partir au Nevada avec Will pour retrouver Onze, ce qui signifie qu’il est tout autant en danger que son ami.

Sa mort serait également le catalyseur parfait pour que Onze accède facilement à ses pouvoirs. Dans la saison 4, nous avons appris qu’elle peut les canaliser en pensant à un souvenir qui la rend triste et en colère. Naturellement, le meurtre de son petit ami par Vecna ou de quelqu’un d’autre ferait alors l’affaire.

Dr Brenner

Le Dr Brenner est le méchant le plus ancien de Stranger Things. Ce n’est peut-être pas un monstre visqueux aux dents pointues et il ne se régale pas d’adolescents du Monde à l’envers, mais il a manipulé Onze dès son plus jeune âge, lui faisant vivre un enfer pour affiner ses pouvoirs.

Après sa mort apparente aux mains d’un Demogorgon dans la saison 1, il est finalement revenu dans la saison 4 afin d’aider Onze à retrouver ses pouvoirs. En toute justice pour lui, le volume 1 a fait un bon travail en montrant un côté plus gentil du personnage et combien il se soucie d’elle, même s’il est plutôt brutal.

Il y a donc deux possibilités : soit il se laisse tuer pour sauver la vie d’Onze lors de l’inévitable bataille dans le bâtiment abritant le “Projet Nina”, soit elle décide de se venger et l’explosion massive visible dans la bande-annonce du volume 2 est la destruction de l’installation avec lui à l’intérieur.

Un final à la Infinity War sombre où la plupart des personnages meurent ?

Si l’on considère la place de Vecna dans Stranger Things : il est l’architecte de toutes les douleurs que les personnages vivent depuis le début de la série. Lorsqu’il a été banni dans le Monde à l’envers, il est alors devenu l’instigateur de chaque tragédie de la série, qu’il s’agisse de l’enlèvement de Will dans le premier épisode ou de la mort de Chrissy dans la saison 4.

Par conséquent, si nous le traitons comme le “Thanos de Stranger Things” sauf qu’au lieu de collectionner les pierres d’infinité, il collectionne les corps d’adolescents, le volume 2 devrait alors se terminer sur une note déchirante.

Dans la bande-annonce, nous pouvons même l’entendre dire : “C’est fini, maintenant je veux juste que vous regardiez.”

Alors pour que la saison 5 soit le “Endgame de Stranger Things”, nous avons donc besoin de la fin d’Infinity War. Alors préparez-vous à la possibilité de voir plusieurs morts et de quelques manigances de voyage dans le temps.

Quand va sortir le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things ?

Le final de la saison 4 de Stranger Things arrivera sur Netflix le 1er juillet sous la forme d’un gros volume de deux épisodes.

L’épisode 8 a une durée assez normale de 1h20, tandis que le dernier épisode va quant à lui durer 2h20.