Game of Thrones : Kit Harrington est à l’origine du spin-off sur Jon Snow

Alors que le retour de Game of Thrones à l’écran avec une suite centrée sur le personnage de Jon Snow vient d’être confirmé, il a été dévoilé que c’était Kit Harington lui-même qui a eu cette idée.

Malgré une dernière saison assez décevante, Game of Thrones reste aux yeux de bon nombre d’internautes, l’une des meilleures séries de cette dernière décennie. Si bien que lorsqu’une suite centrée sur Jon Snow a été confirmée, la nouvelle a été largement saluée sur les réseaux sociaux.

Alors que l’engouement des internautes était encore à son sommet, Emilia Clarke, l’actrice qui a donné vie à Daenerys Targaryen dans la série d’HBO, a rajouté de l’huile sur le feu.

En plus de confirmer à son tour l’existence de projet, elle a levé le voile sur l’implication de Kit Harrington, qui ne se contente pas de reprendre son rôle. En effet l’interprète de Jon Snow est également le créateur de ce spin-off.

Kit Harrington est le créateur de Snow, le spin-off de Game of Thrones

“Il m’en a parlé. Et je sais que ça existe. C’est en train d’arriver. C’est une création de Kit d’après ce que j’ai compris, donc il est impliqué depuis le début. Donc ce que vous allez regarder, je l’espère si tout se passe bien, est certifié par Kit Harington”, a confié Emilia Clarke à la BBC.

Malheureusement lorsqu’il a été demandé à l’actrice si elle fera partie du casting elle a déclaré en riant, “Non, je pense que j’en ai fini”.

Comme si cela ne suffisait, l’auteur des romans à l’origine de la série, George R.R. Martin est lui aussi venu mettre son grain de sel, dévoilant notamment le nom du projet.

“Visiblement Emilia Clarke a déjà annoncé que Snow était l’idée de Kit dans une récente interview, donc vous le savez déjà. Oui, c’est Kit Harington qui nous a amené cette idée. Je ne peux pas vous donner les noms des scénaristes et des showrunners, étant donné que ça n’a pas encore été dévoilé officiellement… mais c’est aussi Kit qui les a fait venir, c’est son équipe, et ils sont super“, a-t-il déclaré sur son blog.

En attendant que le voile se lève davantage sur Snow, de même que sur les autres projets autour de Game of Thrones, les fans pourront se faire les dents sur House of the Dragons, attendue pour le 22 août sur OCS.