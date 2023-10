Spider-Man Beyond the Spider-Verse s’inspirera d’une comédie Disney

Alors que Spider-Man Across the Spider-Verse nous laissait sur un cliffhanger de zinzin, c’est une nouvelle information toute aussi perchée qui vient de tomber : le 3e opus des aventures de Miles Morales va s’inspirer d’une petite comédie familiale des années 90.

Attention, cet article spoile allégrement Spider-Man Across the Spider-Verse !

Considérés comme un renouveau dans la franchise Spider-Man, les films du Spider-Verse initiés par Sony font l’unanimité. Le deuxième volet de cette trilogie, Across the Spider-Verse, nous laissait sur la création d’une équipe par Gwen, mais surtout sur l’arrivée de Miles Morales dans l’univers de son double, qui a préféré le costume du Rôdeur à celui de l’Araignée.

Dire que l’attente de la conclusion de cette trilogie aussi applaudie serait un euphémisme. Et on vient d’avoir quelques infos sur la direction choisie par les créateurs de la saga Spider-Verse : le long-métrage va s’inspirer d’une autre œuvre cinématographique… mais qui n’a rien à voir avec les super-héros.

À nous quatre, Spider-Man !

La fin d’Across the Spider-Verse nous laisse sur un (ou deux ?) Miles dans une situation délicate, alors qu’il essayait de rentrer chez lui : mauvaise dimension, mauvaise famille, et une version alternative de lui-même qui n’a pas l’air ravie de le voir débarquer dans le quartier.

Les créateurs de la franchise se sont exprimés sur la suite des aventures de(s) Miles Morales au cinéma. En effet, les producteurs Chris Miller et Phil Lord et le réalisateur Joaquim Dos Santos se sont récemment exprimés dans le magazine Empire sur leurs idées pour le film tant attendu, et cela concerne une comédie familiale américaine de 1999 : À nous quatre, de Nancy Meyers.

Joaquim Dos Santos a déclaré que “certaines notes émotionnelles résonneront dès le début” et a même évoqué le concept initial d’une histoire du genre “Le Prince et le Pauvre” pour Miles et son jumeau maléfique. Et ce dernier pourrait bien être la vedette de Beyond the Spider-Verse : “Fondamentalement, ce qui est maintenant à la toute fin d’Across the Spider-Verse était la majeure partie du concept de Beyond the Spider-Verse.“

Le duo a ensuite révélé qu’à l’origine “il y avait des éléments d’À nous quatre dans l’histoire“. Comme l’a dit Miller, “cela a fini par devenir la deuxième moitié du film, qui est devenue en grande partie le troisième film.”

C’est quoi À nous quatre ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec À nous quatre, le scénario du film de 1999 sur la fiche Allociné nous le présente de cette manière : “Hallie Parker et Annie James se rencontrent pour la première fois dans un centre de vacances. L’une vit en Californie avec son père, l’autre dans un quartier chic de Londres avec sa mère. L’une est delurée, l’autre distinguée. Se découvrant une ressemblance physique troublante, les deux jeunes adolescentes se mesurent l’une à l’autre et rivalisent d’astuces et d’espiegleries. Jusqu’au moment ou Hallie et Annie se rendent à l’évidence. Elles sont soeurs et qui plus est jumelles. Leurs parents se sont separés à leur naissance.“

Les deux Miles étant identiques, on peut naturellement s’attendre à de nombreuses scènes à la manière d’À nous quatre. Mais reste encore à déterminer si le duo peut surmonter leur animosité, ou si le Rôdeur suivra son instinct de grand vilain jusqu’au bout…