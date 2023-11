Spider-Man 4 : Tom Holland ne remettra le costume “que si ça vaut le coup”

Après un retour tonitruant dans les écuries Marvel et une trilogie réussie au sein du MCU, l’avenir de l’homme araignée reste flou. Son interprète Tom Holland a un avis bien tranché sur la question : il ne reviendra dans l’aventure que si l’histoire en vaut la peine.

Longtemps éloigné de ses semblables de Marvel et tissant sa toile chez Sony pour des raisons de droits, Spider-Man avait enfin pu rejoindre les Avengers, dès les événements de Captain America – Civil War. Une première apparition qui ne pouvait qu’annoncer des films solo au sein du Marvel Cinematic Universe.

Le super-héros est clairement l’un des plus populaires parmi la communauté des fans Marvel, et sa participation à de nombreux longs-métrages du MCU n’a fait que confirmer la tendance. Homecoming, Far From Home et No Way Home ont tous obtenu d’e bons’excellents résultats au box-office mondial, et Spidey a également eu droit à ses instants émotions dans d’autres mastodontes tels qu’Avengers : Infinity War et Endgame.

Son dernier stand-alone laissait cependant planer un doute concernant l’avenir du Tisseur. Oublié de tous pour le bien de son propre univers, seul après la disparition de sa tante et la rupture de ses compagnons les plus proches, Peter Parker n’avait pas l’air de prévoir un retour sur grand écran. Alors, y aura-t-il un Spider-Man 4 ?

Tom Holland est “très protecteur” envers Spider-Man

Qui a dit que les super-héros n’avaient pas besoin d’être protégés eux aussi ? L’interprète de l’homme araignée pour le MCU, Tom Holland, se dit “très protecteur” envers son personnage. Et il ne lâchera rien s’il estime que le retour de Spidey sur grand écran n’en vaut pas la peine.

C’est en tout cas ce qu’il a expliqué lors d’une conférence de presse pour la Critics Choice Association, dans des propos rapportés par Collider : “Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons beaucoup discuté de ce à quoi pourrait ressembler une quatrième interprétation de mon personnage.“

“Que nous trouvions ou non un moyen de lui rendre justice est une autre question. Je me sens très protecteur envers Spider-Man. Je m’estime très, très chanceux d’avoir pu travailler sur une franchise qui s’est améliorée à chaque film, qui a connu plus de succès à chaque film, ce que je pense être vraiment rare, et je veux protéger son héritage. Donc, je ne ferai pas un autre long-métrage juste pour en faire un autre. Il faudra que cela en vaille la peine pour le personnage.“

Si le Peter Parker de Tom Holland ne revient pas sur grand écran, d’autres personnages pourraient apparaître à sa place. Le MCU est à présent en plein dans ses histoires de multivers, et les spectateurs ont déjà pu constater à travers les différents projets de films ou de séries qu’il peut exister plusieurs variantes des héros, sous des traits différents. C’est le cas dans la série Loki, mais aussi dans Spider-Man : No Way Home, avec l’apparition des Peter Parker de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Enfin, même si Peter Parker ne revient pas, la franchise Spider-Man a encore de nombreux autres justiciers en réserve pour revêtir un costume d’araignée. Chez Sony, les spectateurs peuvent encore compter sur Miles Morales avec le futur Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, ou encore les super-héroïnes de Madame Web.