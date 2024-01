Golden Globes : Les fans de Spider-Man en colère contre Le Garçon et le Héron

La cérémonie des Golden Globes a récompensé les pépites de l’année, mais beaucoup d’excellents films sont repartis les mains vides. Et ça ne plaît pas aux fans de Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Les remises de prix dans le cinéma sont parfois prévisibles, parfois surprenantes, mais il y a une règle qui ne change pas : là où il y a un gagnant, il y a aussi plusieurs perdants. Ce qui peut vite finir en drames sur les réseaux sociaux pour les fans, qui n’arrivent pas toujours à digérer la nouvelle.

Les Golden Globes ont officiellement lancé les festivités, nommant des longs-métrages tels que Killers of the Flower Moon, Poor Things ou Oppenheimer parmi les plus grandes réussites de ce panel.

Mais il y en a qui n’a remporté aucune statuette, malgré sa qualité indéniable : Spider-Man Across the Spider-Verse. Et les fans du film d’animation, mélangeant habilement les styles de la pop culture et du genre super-héroïque, n’apprécient pas de voir la première place leur filer sous le nez. Selon certains, la statuette a même été “volée” par l’adversaire.

Spider-Man : Across the Spider-Verse victime des Golden Globes ?

C’est toute une communauté qui peine à se remettre du coup dur : les fans de Marvel, de films d’animation ou tout simplement de l’Araignée, estiment que le petit dernier des films Spider-Man s’est fait “voler” sa victoire lors des Golden Globes 2024.

Il faut dire que la compétition était rude : en face de ce deuxième opus, certes excellent, il y avait le retour d’un maître dans son domaine, en la personne d’Hayao Miyazaki. Face au long-métrage japonais Le Garçon et le Héron, l’araignée s’est faite manger toute crue. Une nouvelle qui ne passe pas chez certains des aficionados de Miles Morales.

“Félicitations à LE GARÇON ET LE HÉRON pour avoir remporté le Golden Globe du Meilleur Film d’Animation. Spider-Man a été spolié !“

“Oh WOW ! On assiste VRAIMENT à une course serrée pour le meilleur long-métrage d’animation ! Le Garçon et le Héron assomme Spider-Man et remporte le Golden Globe !” a plaisanté un autre.

“Spider-Man : Across the Spider-Verse n’a gagné aucun Golden Globe. / Il aurait dû gagner le prix du Meilleur Film d’Animation et de la Meilleure Musique.”

Le Garçon et le Héron plus forts que l’Araignée ?

Évidemment, tout le monde n’était pas du même avis. Aussi bon soit le long-métrage, il a dû faire face à un habitué des podiums avec Hayao Miyazaki. Et pour les spectateurs, le long-métrage sorti du studio Ghibli méritait bien son prix.

“Quiconque dit que Spider-Man s’est fait voler n’a pas vu Le Garçon et le Héron car ce film est l’un des MEILLEURS de Hayao Miyazaki. Je suis vraiment contente qu’il ait gagné.”

“Le Garçon et le Héron est le premier film non anglais à remporter le prix du meilleur film d’animation aux Golden Globes. / C’est l’un des meilleurs anime que j’ai jamais vus, c’est mérité.”

Tandis que Spider-Man est reparti les mains vides, Le Garçon et le Héron continue de convaincre les spectateurs à travers le monde entier, enchaînant les records du box-office. Quant à Spidey, il pourra retenter sa chance avec Beyond The Spider-Verse.

