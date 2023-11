Le créateur de Loki aux commandes des prochains films Avengers

Le créateur de Loki vient de récupérer le projet de long-métrage Avengers : Kang Dynasty, et les conséquences sur le MCU pourraient bien être majeures.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est actuellement en plein milieu de sa phase 5 alors que The Marvels, le dernier film d’équipe de la franchise, vient de sortir. Le reste de la phase actuelle consistera davantage en des séries et des films sur Disney+ avec Echo, Agatha: Darkhold Diaries, et d’autres qui sortiront dans la nouvelle année.

Mais les fans se sont demandé comment cette phase, également connue sous le nom de saga du Multivers, se terminerait, puisque deux prochains films Avengers, Kang Dynasty et Secret Wars, ont été promis. L’identité du nouveau scénariste de ces gros projets a été récemment annoncée et elle aura de grandes implications pour l’avenir du MCU.

Le créateur de Loki aidera les Avengers à mettre fin à la saga du Multivers

The Hollywood Reporter a en effet confirmé que Michael Waldron, le créateur de Loki, sera le scénariste principal pour Avengers : Kang Dynasty.

marvel studios/disney

Waldron a non seulement créé la série Loki, mais il a aussi écrit le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’un des films les plus rentables de 2022. Il a été invité à assumer ce rôle pour remplacer Jeff Loveness, mieux connu pour son travail d’écriture sur Rick et Morty et le scénario de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

L’absence de Loveness dans Kang Dynasty est assez remarquable, car Quantumania avait introduit Kang le Conquérant dans le MCU. Le personnage est censé être le grand méchant dans les prochains films Avengers… mais il y a un mais : l’interprète du vilain, Jonathan Majors, est actuellement en pleine tourmente après des accusations de harcèlement et d’agression. Pour le moment, Marvel ne s’est pas prononcé sur un éventuel retrait du personnage.

L’omniprésence de Kang dans les prochains Avengers chez MCU

Dans la série Loki, on nous a présenté Celui qui demeure, le variant original de Kang. Explication était également faite quant à ses motivations pour contrôler le multivers, le protégeant de ses autres variants plus dangereux.

marvel studios/disney

Le travail de Waldron sur Loki et Doctor Strange 2 a d’énormes implications pour l’avenir du MCU, car la saison 2 de Loki s’est terminée sur le héros éponyme devenant le nouveau protecteur du multivers. Quant à Doctor Strange 2, le film a connecté le MCU avec les X-Men pour la toute première fois.

The Marvels a ensuite consolidé la place des X-Men au sein de l’univers avec sa scène post-générique, mais Waldron avait déjà ouvert la porte à cette connexion presque deux ans plus tôt.

Avec toutes ces infos en tête, on suppose que Waldron pourrait utiliser Kang Dynasty, le premier film Avengers, comme point de départ pour faire le lien entre les Avengers et les X-Men.

Il a aussi le pouvoir et la connaissance de la mythologie de Loki avec lui pour intégrer correctement le Dieu des Histoires dans le récit de manière organique, Loki étant à présent potentiellement la personne la plus puissante du MCU.

Après le succès impressionnant au box-office que furent Avengers : Infinity War et Endgame, Michael Waldron a de grands défis à relever en ce qui concerne ces films de clôture. Néanmoins, son travail montre qu’il a tout ce qu’il faut pour se montrer à la hauteur de la tâche.

