Y a-t-il Spider-Man dans le film Madame Web ?

La nouvelle bande-annonce de Madame Web présente un personnage habillé comme Spider-Man. Est-ce le véritable super-héros ou quelqu’un d’autre ?

La réponse à la question se trouve directement dans le trailer, mais on peut comprendre que vous soyez passé à côté. Car le premier aperçu du film dérivé de la franchise Spider-Man par Sony est volontairement déroutant. Madame Web multiplie les clins d’oeil à ses prédecesseurs, et se perd toujours un peu plus dans les pouvoirs de clairvoyance délirants de sa protagoniste, Cassandra Webb, interprétée par Dakota Johnson.

Et il en va de même pour l’autre grande révélation de la bande-annonce : les débuts de Sydney Sweeney en tant que Julia Carpenter. Dans les comics Marvel, Julia mène une double vie, incarnant la super-héroïne Spider-Woman à ses heures perdues. On ne la voit pourtant quasiment qu’en tenue civile dans le trailer qui vient d’être lâché sur le web.

Mais alors, qu’en est-il de l’homme qui ressemble, de manière troublante, au Tisseur dans la bande-annonce de Madame Web ?

Spider-Man sera-t-il dans le film Madame Web ?

Non, Spider-Man n’est pas censé être présent dans Madame Web. Mais la bande-annonce met en avant un vilain portant un costume très similaire à celui du célèbre homme araignée : Ezekiel Sims.

Dans les comics, Ezekiel est un personnage moralement ambigu qui possède des pouvoirs similaires à ceux de Peter Parker, dérivés des arachnides. Il agit comme une sorte de mentor pour Peter lors de leurs premières rencontres, mais finit par le trahir… avant de se sacrifier pour se racheter.

En revanche, la version en prise de vue réelle d’Ezekiel présentée dans la bande-annonce de Madame Web semble être un méchant pur et simple. Il est montré en train de combattre et même poignarder Cassandra tout au long du trailer. Sans compter que ce premier aperçu semble vouloir lier Ezekiel à la mort de la mère de Cassandra, avant les événements principaux du film.

Ainsi, bien qu’Ezekiel s’habille effectivement comme Spider-Man, on peut dire qu’il ne peut prétendre au titre de super-héros. Bien sûr, cela soulève la question de savoir pourquoi Ezekiel se déguise en Spider-Man, mais nous devrons probablement attendre la sortie de Madame Web en février 2024 pour obtenir la réponse à ce mystère.

La bande-annonce de Madame Web tease le personnage de l’acteur Adam Scott

sony pictures

Entre ce faux Spider-Man et Julia Carpenter, la bande-annonce de Madame Web a donné aux fans de nombreux sujets de discussion. Ce ne sont pas les seuls points forts qu’elle a à offrir, non plus. Le trailer présente aussi le personnage encore sans nom de l’acteur Adam Scott, qui reste une grande source de débats en ligne.

Des rumeurs, plutôt persistantes, affirment qu’il interprétera Ben Parker, l’oncle de Spider-Man. Cela dit, Sony Pictures n’a pas encore officiellement confirmé l’info, il faudra donc pour l’instant se contenter de la seule chose certaine : son personnage est un secouriste et travaille aux côtés de Cassandra. Rendez-vous donc en février 2024 pour le découvrir !

