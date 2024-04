Final de Shogun : quand sort l’épisode 10 sur Disney+ ?

John Blackthorne et les samouraïs vont bientôt aborder le dernier épisode de la série phare de Disney+ : quand sort le grand final sur la plateforme de streaming ?

Considérée dès ses débuts comme la nouvelle Game of Thrones, Shogun s’est très vite démarquée des séries du moment en proposant une intrigue froide au cœur d’un Japon dépouillé de la plupart de ses clichés cinématographiques. Cette adaptation du best-seller de James Clavell ne s’est pas contentée de briller à sa sortie : elle a généré de l’enthousiasme du début à la fin.

Et justement, le final s’apprête à débarquer, après un épisode 9 particulièrement éprouvant pour les spectateurs qui s’étaient pris d’affection envers certains personnages. John Blackthorne va-t-il survivre et se remettre de l’attaque des shinobis ? On vous dit quand sort le dixième et dernier épisode de Shogun.

L’épisode 10 de Shogun sortira le 23 avril 2024 sur Disney+, et marquera la fin de la série.

Il conclura l’adaptation du roman de James Clavell, inspiré d’une histoire vraie sur un anglais ayant vécu au Japon au XVIIe siècle. Et ce final promet de répondre à de nombreuses questions laissées en suspens jusque-là : que va-t-il advenir de John Blackthorne ? Le seigneur Toranaga va-t-il finalement l’emporter dans sa guerre des nerfs contre Ishido ?

En revanche, d’après les showrunners Rachel Kondo et Justin Marks, mieux vaut ne pas s’attendre à une suite de Shogun. Car le récit est censé adapter tout le roman de Clavell, et devrait normalement offrir une vraie fin aux spectateurs.