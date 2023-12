Le dernier épisode de la saison 7 de Rick et Morty est sorti, et vous vous demandez peut-être si les aventures de nos deux héros sont définitivement terminées. On vous dit tout ce qu’on sait sur l’existence d’un prochain chapitre.

La saison 7 a été le théâtre d’un véritable chaos interdimensionnel. Entre spaghettis suicidaires, événements majeurs (et canons !), la mort ou le retour de personnages cultes… on ne savait clairement plus où donner de la tête.

Ce dernier chapitre a également marqué la fin d’une ère et le début d’une nouvelle. Car c’était la toute première fois que les protagonistes étaient doublés par de nouveaux acteurs, suite à l’annonce du départ du co-créateur Justin Roiland.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais justement, la franchise peut-elle continuer sans Justin Roiland ? On vous dit tout ce qu’on sait sur une saison 8 de Rick et Morty.

Sommaire

Y aura-t-il une saison 8 de Rick et Morty ?

adult swim

Oui, Adult Swim a assuré que Rick et Morty aurait encore suffisamment de matière pour aller jusqu’à la dixième saison : la 8 est donc tout à fait dans les projets de la chaîne.

Même le résumé de la saison 7 a taquiné l’avenir de la série : “Rick et Morty, 100 ans ! Ou au moins jusqu’à la saison 10 !“

S’adressant à The Verge le mois dernier, Harmon a laissé entendre que de grandes choses étaient à prévoir avec le prochain volet : “La saison 7 représente juste un pavé de plus sur cette voie, et je pense que la saison 8, qui est déjà écrite, le sera davantage encore à sa sortie“, a-t-il dit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Elle donnera l’impression d’un retour aux sources et d’une sorte de sentiment de « nous revoilà, bébé », et espérons que la saison 9 aussi mais, vous savez, en encore plus fort. Mais c’est aussi parce que ce sera dans le processus nécessaire pour simplement essayer de retrouver notre élan.“

adult swim

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour le prochain chapitre de Rick et Morty, l’équipe des scénaristes a terminé le travail d’écriture pour la saison 8. Si l’on se fie à l’intervalle entre les saisons 6 et 7, on peut s’attendre à ce que la huitième arrive vers la fin de 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rick et Morty avait l’habitude de s’octroyer de longues périodes d’absence entre chaque chapitre, avec un écart de près de deux ans entre les saisons 2 et 3 et les saisons 3 et 4, ainsi que des pauses en milieu de saison. Mais la série a changé ses habitudes ces dernières années.

La saison 7 n’a pas eu de pause en milieu de saison, et elle a été diffusée juste un an et un mois après le premier épisode de la saison 6. L’écriture étant terminée, il semble que la saison 8 suivra ce même schéma.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans une conversation récente avec Screenrant, Sarah Chalke, la voix de Beth, a dit de la saison 8 : “C’est écrit, mais nous n’avons encore rien lu, nous recevons le scénario juste un peu avant [le doublage].”

Casting de Rick et Morty saison 8 : Qui sera de la partie ?

Bien qu’une liste officielle du casting reste à finaliser, nous pouvons déjà nous attendre à ce que les acteurs de doublage suivants reviennent :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Ian Cardoni dans le rôle de Rick Sanchez

Harry Belden dans le rôle de Morty Smith

Chris Parnell dans le rôle de Jerry Smith

Sarah Chalke dans les rôles de Beth Smith et Space Beth

Spencer Grammer dans le rôle de Summer Smith

John Allen dans le rôle de Mr Poopybutthole

Dan Harmon dans le rôle de Bird Person

Tom Kenny dans le rôle de Squanchy

La saison 7 a marqué les débuts de Ian Cardoni et Harry Belden en tant que nouveaux acteurs de doublage pour Rick et Morty, des rôles qu’ils n’ont pas pris à la légère. S’adressant à The Hollywood Reporter, le premier a déclaré : “Je me souviens avoir reçu l’appel de mes agents, et ma femme était là, heureusement, pour s’assurer que je ne tombe pas. C’était un moment exaltant, un rêve devenu réalité en tant qu’acteur et en tant que fan.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Harry Belden a ajouté : “C’est un rêve devenu réalité au sens propre – genre, je suis presque sûr d’avoir fait le rêve [de faire cette série] à un moment de ma vie… Dès qu’ils me l’ont dit, ma copine s’est effondrée en larmes. Et puis la voir pleurer, ça m’a permis de me dire que c’était réel, que j’avais bien entendu.”

“Ian Cardoni et Harry Belden sont les nouvelles voix respectives de Rick et Morty.”

Quant à l’actrice de Beth, Sarah Chalke, elle est juste enthousiaste à propos de ce que l’équipe a prévu pour la suite : “Vous savez, nous recevons les scénarios au fur et à mesure, et c’est toujours amusant de découvrir ce que vous allez faire. Je passe toujours un bon moment à chaque enregistrement“, a-t-elle dit. “Peu importe ce que Beth ou Space Beth fait, je suis partante.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intrigue de Rick et Morty saison 8 : À quoi faut-il s’attendre ?

adult swim

Comme il n’y a pas de limites pour Rick et Morty, et que l’intrigue change drastiquement d’un épisode à l’autre, pour l’instant, deviner la suite est quasiment mission impossible.

En prenant en compte le fait que Rick C-137 a finalement obtenu sa vengeance et tué Rick Prime dans la saison 7, nous pourrions le voir gérer les conséquences de ses actes – et affronter l’idée que tuer le coupable n’a pas ramené sa femme Diane.

Nous pourrions également avoir un autre épisode sur Evil Morty, surtout étant donné que dans l’épisode 5 du dernier chapitre, il s’est emparé de l’Omega Device, qui peut éliminer toutes les versions de la personne qu’il cible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, bien que le retour de Mr. Poopybutthole dans l’épisode 1 n’ait pas reçu un accueil des plus chaleureux, la scène post-générique du final de la saison 7 a laissé entendre que son histoire avait encore un beau potentiel à exploiter – peut-être dans la saison 8 ?

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 8 de Rick et Morty ?

adult swim

Puisque la saison 8 de Rick et Morty est encore en développement, il n’y a pas de bande-annonce au moment de la rédaction de cet article.

Nous nous assurerons de mettre à jour cet article dès que de nouvelles informations seront disponibles.

C’est tout ce que nous savons sur la saison 8 de Rick et Morty. Mais histoire de passer le temps, les épisodes 1 à 10 de la saison 7 sont disponibles sur le Pass Warner d’Amazon Prime Video dès maintenant.

L’article continue après la publicité