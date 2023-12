Les fans de Rick & Morty choqués par le twist du final de la saison 7

Le final de la saison 7 de Rick et Morty est sorti, mettant en scène le retour d’un personnage important, la confrontation à des peurs, et un twist dans la scène post-générique qui a choqué les fans.

Rick et Morty a clôturé son dernier chapitre avec l’épisode 10 de la saison 7, “Fear No Mort”, et l’a fait avec panache. Malgré des hauts et des bas dans cette saison, le dessin animé de science-fiction s’est terminé sur une note positive tout en rectifiant un problème majeur du passé.

Les scènes post-génériques du MCU sont souvent accusées de “ruiner” le cinéma, mais on ne peut pas en dire autant de celles de Rick et Morty, la série utilisant ces derniers moments à bon escient – que ce soit pour insérer une référence de la pop culture ou préparer le terrain pour de potentiels méchants.

Dans cet épisode, nous en voyons davantage d’un personnage qui avait fait une apparition dans l’épisode 1 de la saison 7. Mais cette fois, son arc narratif se termine sur un twist choquant.

Attention : spoilers de Rick et Morty à venir !

Les fans de Rick et Morty choqués par le twist dans le final de la saison 7

Dans la scène post-générique de l’épisode 10 de la saison 7 de Rick et Morty, “Fear No Mort”, Mr. Poopybutthole dévoile qu’il a volé un pistolet à portails à Rick. L’utilisant pour accomplir ses méfaits, il se transporte dans une réalité où lui et sa famille sont toujours ensemble. Mr. Poopybutthole tue alors la version de lui-même de cette dimension, pour prendre sa place.

Après s’être débarrassé de son autre lui, il s’assoit à table et profite d’un dîner avec ses enfants. Mme Poopybutthole vient l’embrasser – mais en s’éloignant, elle lui jette un regard suspect. On suppose donc qu’elle sait plus de choses qu’elle ne le laisse paraître.

On peut alors se demander si le sujet sera davantage exploré dans la saison 8 : tout dépendra des scénaristes. Mais il y a de grandes chances que cela se produise, étant donné que Mr. Poopybutthole a joué un rôle majeur dans l’intrigue de l’épisode 1 de la saison 7.

Pour l’instant, ce retournement de situation a laissé les spectateurs face à de nombreuses interrogations : “Vous avez vu la scène après le générique avec Mr. Poopybutthole ? C’était quoi ça ?” a ainsi demandé quelqu’un sur un fil Reddit dédié à l’épisode. “Il est allé dans une autre dimension avant de perdre sa femme et a échangé sa place avec le Poopybutthole de cette dimension, puis sa femme a eu ce regard de haine/suspicion sur son visage. Je me demande ce qu’elle pense ?“

En réponse, un autre a dit : “Je pense que ça va revenir dans d’autres scènes post-génériques. Nous aurons une petite mini-histoire sur la façon dont elle se rend compte qu’il n’est pas son mari.”

Certains se sont également demandés quel impact une telle scène pourrait avoir sur les héros, comme un internaute l’a fait remarquer : “Donc, si Poopybutt n’est pas dans leur univers, alors Rick et Morty ne peuvent pas interagir avec lui puisqu’ils ne savent pas où il est, je suppose.”

Mais un autre a souligné : “Vous pensez que Rick ne sait pas quand quelqu’un utilise l’un de ses pistolets à portails et comment le suivre ? Surtout après la fin de la saison 5.” Et un troisième a ajouté : “Non seulement cela, mais Poopybutt va essayer de trouver Rick et Morty pour retourner dans son univers d’origine.”

Il faudra donc attendre la saison 8 de Rick et Morty pour avoir le fin mot de l’histoire.