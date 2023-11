Les fans de Rick et Morty inquiets pour le futur après la “masterpiece” de la saison 7

L’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty, “Unmortricken”, a été qualifié de “chef-d’œuvre” par les spectateurs… mais il en a aussi laissé certains inquiets pour l’avenir du duo principal.

L’épisode de la semaine dernière de Rick et Morty proposait un moment fort pour le septième chapitre de l’animation de S-F tant appréciée. Les spectateurs ont eu droit à une narration étonnamment déchirante, chose difficile à réaliser lorsque l’intrigue tourne autour de spaghettis suicidaires.

Mais cela semble déjà un lointain souvenir avec l’arrivée de l’épisode 5 de la saison 7, qui était prévu comme un événement canonique après sa promotion mystérieuse. Plutôt que de partager des images, Adult Swim a posté un clip montrant Rick volant dans l’espace, une voix off expliquant : “Le prochain et tout nouvel épisode de Rick et Morty est tellement rempli de gros spoilers que nous n’allons vous en montrer aucun… pour l’instant.“

Maintenant que l’épisode en question est enfin tombé, il a été salué par les spectateurs comme l’un des meilleurs de Rick et Morty jusqu’à présent. Mais il a également suscité une certaine appréhension quant à ce qui va suivre.

Attention : spoilers à venir !

De quoi parle l’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty ?

Après six saisons et demi, Rick C-137 tue enfin son ennemi juré : Rick Prime. L’épisode 5 de la saison 7 voit également la mort de nombreuses versions de Rick, ainsi que du pauvre Slow Mobius.

Dans la scène finale de l’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty, nous voyons un Rick désabusé revenir à sa vie normale, ayant perdu son but et ressentant sans doute un manque de satisfaction personnelle. Avant cela, nous apprenions que Rick Prime avait développé une arme appelée l’Omega Device, capable de tuer toutes les versions de la personne qu’elle cible. Il disait vouloir “effacer” toute la famille Smith jusqu’à ce que Rick C-137 retienne la leçon.

Heureusement, il est arrêté par Evil Morty avant de pouvoir mettre son plan à exécution, mais il effectue malgré tout une démonstration sur l’oncle de Rick, Slow Mobius. Après avoir ralenti la vitesse de sa mort, chaque version de l’oncle Slow est effectivement effacée de l’existence dans toutes les dimensions.

Plus tôt, Rick, Morty et Evil Morty se retrouvent piégés au centre d’un des leurres de Rick Prime, où ils se retrouvent face à face avec un certain nombre d’autres Ricks qui ont également traqué l’ennemi pour se venger. Rick Prime leur dit qu’il a gardé une Diane en vie. Leur remettant à chacun une arme, il dit que le dernier Rick restant sera celui qui pourra être avec elle.

Rick C-137 se rend compte que c’est un piège, mais le reste des Ricks – y compris les versions Indiana Jones, Bond et autres finissent par mourir, soit dans la terrible bataille royale, soit en étant engloutis par les flammes.

Une conclusion avant la conclusion pour Rick et Morty ?

La séquence finale est un rappel de l’épisode 6 de la saison 1, qui se terminait par Rick et Morty enterrant leurs propres corps pour prendre leur place, alors que la mélancolique chanson Look on Down From the Bridge de Mazzy Star les accompagne.

Dans l’épisode 5 de la saison 7, cette même chanson est entendue alors que Rick essaie de se réintégrer à la vie normale, après avoir enfin traqué et tué son ennemi juré. Comme c’est souvent le cas dans les récits de vengeance, la résolution ne lui a pas apporté la satisfaction qu’il pensait obtenir.

La scène post-générique montre comment la vie de Rick aurait pu se dérouler s’il avait choisi d’abandonner son plan de vengeance, alors que la femme de Slow Mobius se lance dans sa propre quête de vengeance. Cependant, lors de son voyage, elle rencontre quelqu’un de nouveau et ils restent ensemble, élevant les enfants de Slow Morbius.

Les fans de Rick et Morty craignent pour l’avenir après l’épisode “chef-d’œuvre” de la saison 7

Considérant que Rick poursuit Rick Prime depuis le début, le fait que cette histoire ait trouvé une résolution a laissé certains fans inquiets de ce que cela pourrait signifier pour l’arc de Rick à l’avenir.

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont débattu de l’épisode. L’un d’eux a écrit : “Rick a finalement tué l’homme qui lui a pris sa vie. Et cela ne signifie rien. Tout ce que cela a fait, c’est enlever tout sens à sa vie.” Un autre a demandé : “Pourquoi un épisode aussi bon est-il au milieu de la saison ? Ça va être quoi, le final ?“

“Cet épisode m’a semblé très méta et je ne peux m’empêcher de penser que c’était fait exprès : tout comme Rick, nous avons finalement obtenu ce que nous voulions ardemment (un épisode sérialisé – avec à la fois Prime Rick et Evil Morty pour couronner le tout – qui non seulement a fait avancer une intrigue mais l’a réellement menée à sa conclusion), et tout comme Rick, je me suis senti vide,” a ajouté un troisième. “Je suppose que je n’étais pas le seul. J’ai adoré, mais la vengeance est vraiment vide. Et maintenant ?” a commenté un quatrième.

Néanmoins la plupart des fans ont loué l’épisode, beaucoup se rejoignant pour dire qu’il s’agit de l’un, sinon le meilleur épisode de Rick et Morty jamais réalisé. Et beaucoup ont partagé leur excitation quant à l’orientation que pourrait prendre l’histoire ensuite, surtout que les créateurs pourraient faire d’Evil Morty le point central à l’avenir, étant donné qu’il possède désormais le pouvoir d’effacer tous les Ricks et Mortys à travers les dimensions.

“J’ai regardé et relancé cet épisode de Rick et Morty. C’est vraiment un chef-d’œuvre“

Mais parce qu’il est question de la série Rick et Morty, il reste encore une éventualité : certains fans pensent en effet que le Rick qui meurt dans l’épisode n’est pas celui qu’on croit. Il n’y a donc plus qu’une chose à faire pour les spectateurs, et c’est attendre. Il va falloir se montrer patient avant la suite des aventures de nos voyageurs délurés.