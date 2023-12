Rick et Morty Saison 7 : Pourquoi n’y a-t-il pas d’épisode 11 cette semaine ?

L’épisode 10 de la saison 7 de Rick et Morty a présenté une aventure redoutable dans “ConjuRick” et un suspense certain dans la scène post-générique. Mais alors, où est l’épisode 11 ?

Le succès de la saison 7 a été en dents de scie, entre désillusions des spectateurs face à des épisodes sans Rick, ou encore l’éblouissement des fans qui ont qualifié d’autres moments de chef-d’œuvre.

Une chose est certaine : ce nouveau chapitre de la série d’animation a été marquant. Et ce, malgré les changements du côté de l’équipe créative. En effet, après le départ du co-créateur et doubleur Justin Roiland, il a fallu trouver des remplaçants pour doubler Rick et Morty.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 10 est sorti et vous a tenu en haleine, vous laissant en plein questionnement sur la suite du chaos interdimensionnel… alors, à quand le reste des aventures de ce duo iconique ?

Pourquoi l’épisode 11 de la saison 7 de Rick et Morty n’est-il pas diffusé cette semaine ?

Si vous vous attendiez à un épisode 11 de la saison 7 de Rick et Morty, on a une mauvaise nouvelle : il n’existe tout simplement pas. Car la septième saison est terminée !

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

adult swim

Bien que la saison 1 ait eu un total de 11 épisodes, les suivantes de Rick et Morty n’ont comporté “que” 10 épisodes. Et la dernière a suivi cette tendance.

Mais que les aficionados se rassurent : ce n’est pas pour autant la fin de la série. Mieux, cette dernière a reçu l’approbation nécessaire pour au moins 10 saisons, ce qui signifie qu’il en reste encore trois au minimum. Voire plus si la chaîne Adult Swim s’estime enthousiaste pour en commander davantage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, le créateur Dan Harmon a récemment révélé que l’écriture de la saison 8 de Rick et Morty est déjà terminée. On peut donc s’attendre à de nouveaux épisodes pour l’année 2024, ou au plus tard début 2025.