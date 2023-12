Rick et Morty saison 7 : le “supplice” des fans face à l’épisode 8

L’épisode 8 de la saison 7 de Rick et Morty n’a clairement pas reçu le meilleur accueil possible, les fans le décrivant comme un “supplice”.

Après un début hésitant, Rick et Morty a trouvé son rythme dans le dernier chapitre de la série. Entre histoires de spaghettis suicidaires, Strong Summer et un affrontement dont l’issue aura des répercussions majeures sur le reste de l’histoire, les aventures des deux héros loufoques avaient relancé la hype.

Alors que la saison 7 était à mi-chemin, les fans semblaient avoir oublié la polémique sur le changement de casting anglophone, après le départ de Justin Roiland de la série. On parlait déjà de chef-d’oeuvre pour l’ensemble du chapitre… Mais dans ce cas, pourquoi l’épisode 8 a-t-il été aussi mal reçu par les spectateurs ?

L’épisode 8 de la saison 7 de Rick et Morty ne plaît pas aux spectateurs

adult swim

L’épisode 8 de la saison 7, intitulé “Le Soulèvement des Numéricons : le film”, a réussi à intégrer autant de schémas de grandes franchises que possible dans un créneau de 22 minutes, tout en ramenant Ice-T dans sa “véritable” forme, Water-T (le personnage que nous avions vu dans l’épisode 5 de la saison 2, “On va vous faire schwifter”).

Mais le dernier épisode n’a pourtant pas été très bien accueilli en raison de son scénario chaotique, ainsi que du fait qu’il s’agit du premier épisode où Rick est complètement absent. Car le personnage ne fait pas même une apparition, et les spectateurs n’ont pas eu droit à la moindre réplique sarcastique, qui fait pourtant tout le sel de la série.

Les fans de Rick et Morty décrivent l’épisode 8 de la saison 7 comme un “supplice”

Après une saison forte en émotions, l’épisode 8 semble faire retomber le soufflé. Les spectateurs n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, faisant part de leur désarroi devant ce qu’ils estiment être un véritable raté.

“Mon Dieu, je Rick et Morty ça me crispe tellement. Un véritable supplice. Arrêtez ça tout de suite.”

“J’ai regardé le nouvel épisode de Rick et Morty et pas de Rick dans l’épisode MAIS À QUEL PRIX. C’ÉTAIT TELLEMENT NUL.”

Un autre a ajouté : “Le pire épisode de Rick et Morty jamais sorti.” Tandis qu’un quatrième a renchéri : “Ça devait être l’un des épisodes les moins amusants de Rick et Morty que j’ai jamais vus. Ce n’est pas souvent que j’ai la sensation d’avoir perdu mon temps en regardant quelque chose.”

Heureusement, tout le monde n’a pas passé un mauvais moment devant l’épisode : un internaute a ainsi écrit sur un fil dédié : “Chaque épisode n’a pas besoin d’être profond ou d’avoir des implications canon. Je n’ai pas besoin d’un time lapse de spaghetti ou d’une tante Slo pesante chaque semaine. C’était léger et amusant et ça ne me dérange pas du tout.“

Un second a renchéri : “J’ai pensé que la satire des conneries de franchises à gros budget était PROBABLEMENT assez forte pour porter l’épisode à elle seule, mais l’angle Goldenfold (l’un de mes personnages secondaires préférés depuis l’épisode Inception) et le fait que c’était réellement Ice T cette fois l’ont rendu valable pour moi. Le côté méta fonctionne tellement, et tous ceux qui sont énervés par cet épisode en sont la cible.”

Les épisodes 1 à 8 de la saison 7 de Rick et Morty sont disponibles maintenant sur le Pass Warner d’Amazon.