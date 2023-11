Les fans de Rick et Morty traumatisés par un épisode “dérangeant” de la Saison 7

L’épisode 4 de la saison 7 de Rick et Morty est sorti, et a fait l’impression d’une véritable douche froide pour de nombreux fans. Perturbés, certains pensent que la série est allée trop loin.

La septième saison de Rick et Morty est loin de faire l’unanimité. Dans l’ère post-Justin Roiland, il semble que les fans n’aient pas trouvé leur bonheur, la saison 7 affichant le plus bas score d’audience de son histoire sur Rotten Tomatoes, avec un timide 41 %.

Cela ne veut pas dire que cette saison a été sans moments forts, avec notamment l’épisode 2 offrant une scène de combat qui a fait forte impression.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’une des principales déceptions évoquées par l’audience est le manque flagrant d’aventures de Rick avec Morty. Si l’épisode 4 réunit enfin le grand-père et son petit-fils, les fans ont tout bonnement halluciné devant la thématique dérangeante de l’aventure.

Attention : la suite de cette article va spoil l’épisode 4 de la saison 7 de Rick et Morty, donc le contenu peut s’avérer choquant.

Le dernier épisode de Rick et Morty traumatise les fans… avec des spaghetti

L’épisode 4 de la saison 7, intitulé “That’s Amorte”, a été diffusé le 5 novembre aux États-Unis, et c’est incontestablement l’un des épisodes les plus perturbants de Rick et Morty jamais sortis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode commence avec Rick qui régale la famille Smith avec ses “fameux spaghettis”, mais cet instant de partage est gâché lorsque Morty découvre que le plat est constitué d’entrailles d’une personne qui s’est suicidée.

Rick emmène Morty à travers la galaxie, expliquant qu’il y a une planète où les gens qui se suicident libèrent un haut niveau de cortisol qui transforme leurs entrailles en délicieux spaghettis.

Lorsque la présidente de la planète, en difficulté économique, réalise le potentiel des entrailles de ses citoyens, elle transforme sa planète en véritable usine, incitant les résidents à mettre fin à leur propre vie afin qu’ils puissent exporter des boîtes de spaghettis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Morty se sent coupable, ce qui conduit Rick à trouver une solution – il crée une série de clones sans tête, sans jambes, leur donnant un bras et un tournevis afin qu’ils puissent se suicider automatiquement.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Ils sont installés sur un convoyeur de manière similaire à une ferme d’élevage, avec une machine qui les ouvre et collecte leurs entrailles. Mais le nouveau produit ne plaît pas trop aux activistes, amenant Rick à trouver une nouvelle solution.

Dans le but de montrer à l’univers la sombre vérité de ce qu’ils consomment, Rick rend visite à un homme qui est en train de mourir et veut mettre fin à sa vie. En le connectant à une machine d’euthanasie, Rick parvient également à diffuser une vidéo de l’esprit de l’homme voyant sa vie défiler durant ses derniers instants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a de l’amour, des pertes, des hauts et des bas, et lorsque la diffusion se termine, l’homme meurt. Rick ouvre son estomac, sert les spaghettis, et les passe à Morty, provoquant des vomissements chez lui et tous ceux qui regardent.

Les fans de Rick et Morty sont sous le choc suite à l’épisode 4 de la saison 7

Sans surprise, cet épisode au sujet particulièrement épineux a provoqué de vives réactions sur le net. S’exprimant sur X/Twitter, un fan écrit : “Je ne me suis jamais senti aussi perturbé par un seul épisode de Rick et Morty de ma vie que je souhaite pouvoir effacer ce souvenir de ma mémoire. Qui a eu cette idée de scénario ? […]“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Lorsqu’ils ont affiché l’avertissement quant à la thématique du suicide au début de cet épisode de Rick et Morty, je m’attendais à… quelque chose de différent”, a expliqué un autre internaute.

“Mec, je ne sais même pas quoi dire”

Néanmoins, certains téléspectateurs ont finalement apprécié cette thématique particulièrement glauque : “Cet épisode de #RickAndMorty était de loin l’épisode le plus sombre que j’ai regardé. Cet épisode a une signification si profonde et c’était agréable d’avoir un épisode comme celui-ci. C’est ce qui rend Rick et Morty génial. Des épisodes comme celui-ci qui suscitent la discussion.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sur Reddit, “That’s Amorte” a reçu des critiques tout aussi partagées. “10/10. Le meilleur depuis un bon bout de temps”, déclare un fan, ce à quoi un autre a répondu : “D’accord, c’était sérieusement tellement tordu mais ça m’a vraiment rappelé les premières saisons avec la façon dont le récit se déroulait.”

“Eh bien, c’était… putain de déprimant”, a avoué un troisième, alors qu’un autre répondait : “D’accord. Je pensais que ça allait juste être un épisode sombre, mais ensuite ça a tourné au déprimant aussi. Ça fait mal, ils voulaient vraiment nous atteindre avec cet épisode.”

L’article continue après la publicité