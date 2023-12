Reacher saison 2 : Date et heure de sortie des premiers épisodes

les épisodes 1 à 3 de la saison 2 de Reacher sont sur le point d’être diffusés. On vous donne le jour et l’heure de sortie.

Fans de Jack Reacher, réjouissez-vous : le héros tout en muscles de Lee Child revient sur le petit écran avec la saison 2 de Reacher.

La star Alan Ritchson est de retour dans le rôle de Reacher pour une autre série de huit épisodes bourrés d’action et de suspense, cette fois inspirée du 11ème roman de Child, Bad Luck and Trouble.

Quand pourrez-vous vous plonger dans les aventures de Jack ? On vous dit à quelle heure vous connecter pour regarder les 3 premiers épisodes de Reacher.

Les épisodes 1 à 3 de la saison 2 de Reacher seront disponibles sur Prime Video le 15 décembre 2023. Pour les plus impatients, bonne nouvelle : la plateforme de streaming d’Amazon les diffusera à 1h du matin. Rendez-vous donc dans la nuit du 14 au 15 décembre pour retrouver le héros.

De quoi parle la saison 2 de Reacher ?

La nouvelle saison de Reacher montre Jack Reacher enquêter sur une nouvelle série de meurtres. La différence cette fois-ci est que les victimes sont d’anciens camarades de l’armée du protagoniste.

Le site d’Amazon Studios présente la saison 2 ainsi : “La saison 2 de Reacher commence lorsque l’ancien enquêteur de la police militaire, Jack Reacher (Ritchson), reçoit un message codé indiquant que les membres de son ancienne unité, la 110e MP Special Investigations, sont mystérieusement et brutalement assassinés un par un.

“Tiré de son mode de vie de vagabond, Reacher s’allie avec trois de ses anciens coéquipiers pour enquêter, dont Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), et David O’Donnell (Shaun Sipos). Ensemble, ils commencent à relier les points dans un mystère où les enjeux augmentent à chaque tournant, et qui soulève des questions sur qui les a trahis – et qui sera le prochain à mourir.”

“Utilisant son mélange inimitable d’intelligence et de force, Reacher ne s’arrêtera devant rien pour découvrir la vérité et protéger les membres de son unité. S’il y a une chose sur laquelle lui et son équipe sont certains, c’est qu’on ne plaisante pas avec les enquêteurs spéciaux.”

Rendez-vous donc le 15 décembre 2023 très tôt sur Prime Video pour la saison 2 de Reacher – ou le 14 très tard.