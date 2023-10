Pourquoi l’épisode 5 de Gen V a autant déçu les fans

Gen V fait un carton sur Prime Video, mais les spectateurs se disent déçus de l’épisode 5, pour une raison très précise. Que s’est-il passé ?

Jusqu’à présent considérée comme un spin-off à la hauteur de The Boys sur Prime Video, offrant un nouvel aspect des Supes en s’intéressant à la vie étudiante de jeunes possédant des super-pouvoirs. Mais la série Gen V n’a pas trouvé le succès attendu avec son cinquième épisode.

Après un cliffhanger terrible dans l’épisode 4, montrant une ellipse incompréhensible et fortement douteuse pour nos héros, les spectateurs attendaient la suite avec impatience. Mais alors que la réponse au mystère de la perte de mémoire a été apportée, l’intrigue a déplu et la déception est au rendez-vous. Pourquoi ?

Pourquoi les fans de Gen V sont mécontents de l’épisode 5

Après la sortie de l’épisode 5 de Gen V, un certain nombre de spectateurs se sont rendus sur X/Twitter pour soutenir que, à leurs yeux, l’épisode est trop court – et ils ne supportent pas d’attendre encore une semaine pour découvrir la suite.

Le dernier épisode dure 47 minutes, ce qui en fait effectivement le plus court de la série jusqu’à présent. Le sujet tournant essentiellement autour de la perte de mémoire des étudiants, ajoutant au passage quelques indices sur la suite ou encore sur les troubles qui agitent Sam, on nous offre une conclusion très claire du mystère de l’ellipse du précédent épisode. Mais cela ne convient pas à tout le monde.

“Pourquoi cet épisode était-il si court, le prochain épisode durera 5 minutes s’ils continuent à les raccourcir“

“Alors que suis-je censé faire maintenant… J’ai attendu ce nouvel épisode, et il est arrivé et reparti si rapidement que je suis censé attendre une autre semaine pour un nouvel épisode“

“J’ai cligné des yeux et l’épisode était fini, pourquoi était-il si court ?!“

“Cet épisode était trop court, mais le rebondissement était génial.“

En bref, les fans en veulent plus. Avec l’essor de Netflix et ses livraisons de séries intégrales, le public s’est habitué à binge-watcher les programmes plutôt que de les attendre toutes les semaines. Mais, si l’attente peut paraître intolérable pour certains, elle permet aussi parfois de faire durer davantage le temps de présence dans les médias de la série, et donc de gonfler ses chiffres.

Que s’est-il passé dans l’épisode 5 de Gen V ? (Spoilers)

Dans l’épisode 5, nous apprenons que ce n’est pas Rufus mais Cate qui est à l’origine du sabotage de la mémoire de Marie et de ses amis. Et ce n’est pas nouveau, puisqu’on découvre qu’elle le faisait déjà sur Luke, alias Golden Boy et frère de Sam, dans le but de lui faire oublier l’existence du jeune homme.

Mais l’étudiante ne le fait pas pour sa satisfaction personnelle. Son dialogue avec la directrice de l’Université Godolkin nous fait comprendre qu’on lui a demandé d’agir, et qu’elle n’est en réalité qu’un rouage dans une machine qui la dépasse. Pire : les propos d’Indira Shetty pourraient bien être interprétés comme des menaces envers la jeune femme, pressentant son prochain changement de camp.

Effectivement, l’attente pour l’épisode 6 sera bien longue…