Percy Hynes White écarté de la saison 2 de Mercredi ?

En raison des récentes allégations portées contre Percy Hynes White, son personnage Xavier Thorpe aurait été écarté de la saison 2 de Mercredi.

Dès sa sortie en novembre dernier, Mercredi est devenue un véritable succès, s’imposant comme l’une des meilleures séries Netflix, si bien qu’elle a rapidement été renouvelée. Cependant, tout n’est pas rose pour la suite de la série.

Non seulement les récentes grèves à Hollywood ont retardé la deuxième saison, mais il y a également eu l’affaire Percy Hynes White. En effet, l’acteur qui jouait Xavier Thorpe a été ciblé par des allégations d’agressions sexuelles au cours de l’année passée. À présent, visiblement à cause de ces accusations, il semblerait que White pourrait être complètement écarté de Mercredi.

Xavier Thorpe ne sera pas dans la saison 2 de Mercredi ?

Selon le Daily Mail, Percy Hynes White aurait été écarté de la deuxième saison de Mercredi neuf mois après avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme lors d’une soirée à Toronto.

En janvier, une internaute a partagé un thread sur Twitter accusant White d’agression et de manipulation. Étaient également incluses des photos présumées de White, censées avoir été envoyées à des mineures, et un enregistrement de lui semblant utiliser une insulte raciale dans le cadre d’une performance. Le thread est devenu viral et le hashtag #cancelpercy a pris de l’ampleur.

Selon une source proche de la famille de White, ces événements auraient conduit à ce que Xavier ne soit plus un personnage de Mercredi. La source a déclaré au média qu’il s’agissait de “fausses rumeurs”.

“Percy est un jeune homme merveilleux, c’est la vérité”, ont-ils déclaré. “Il n’a jamais pris part à aucune des fausses accusations portées contre lui, qui étaient sur Twitter et n’ont jamais été suivies ni prouvées. Percy est respectueux, gracieux, un acteur talentueux, un vrai professionnel. Il est toujours poli avec tout le monde, y compris l’équipe et ses fans, dont la plupart lui sont fidèles comme il se doit. Le fait que Netflix l’écarte de la série est un scandale. Ce n’étaient que de fausses rumeurs. Ce n’est tout simplement pas juste.”

Cependant, selon Netflix, aucune décision concernant la distribution n’a été prise à cause des grèves.

Percy Hynes White nie toujours les allégations portées contre lui

Depuis les accusations, l’acteur a toujours nié ces allégations, prenant même la parole sur les réseaux sociaux pour faire ses propres déclarations.

Dans une story Instagram, il a écrit : “Plus tôt cette année, une personne que je n’ai jamais rencontrée a lancé une campagne de désinformation à mon sujet en ligne. À cause de cela, ma famille a été doxxée, et mes amis ont reçu des menaces de mort. Des photos de moi mineur ont été utilisées, et des exemples de moi jouant un personnage ont été présentés comme haineux. Mon amie Jane a été faussement présentée comme une victime, et ses tentatives pour rétablir la vérité ont été ignorées. Elle m’a donné la permission de l’inclure dans ce message.”

Il a ajouté : “Les rumeurs sont fausses. Je ne peux accepter qu’on me dépeigne comme quelqu’un de sectaire, ou négligeant criminellement la sécurité des gens. Ce sont le genre d’affirmations infondées et nuisibles qui peuvent créer de la méfiance envers les victimes. C’est très perturbant de savoir que cette désinformation a bouleversé des gens. Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu et ont aidé à partager les faits. Le harcèlement de ma famille, de mes amis et de mes collègues doit cesser s’il vous plaît. Merci d’avoir pris le temps de lire ceci.”