Night Has Come : une partie de loup-garou dans un K-drama, ça vous tente ?

Un jeu du Loup-Garou dépasse les frontières de la réalité et s’amuse à mettre la vie de lycéens en danger : le thriller coréen Night Has Come débarque sur nos écrans pour nous présenter une intrigue captivante de survie.

Mi-juin, il a été annoncé qu’un nouveau K-drama thriller d’horreur serait diffusé en 2023. Son casting principal a été confirmé pour inclure les acteurs Lee Jae-in, Kim Woo-seok, Choi Ye-bin, Cha Woo-min, Ahn Ji-ho, et Jeong So-ri. Une distribution composée d’étoiles montantes, déjà vues dans des programmes comme Racket Boys, The Penthouse: War in Life, All of Us Are Dead, ou encore The Devil Judge.

Les K-dramas savent captiver les fans avec leurs intrigues d’horreur palpitantes, et Night Has Come ne fera pas exception. Des séries à succès comme All of Us Are Dead et Duty After School ont déjà fait un travail remarquable en mettant de jeunes adolescents dans des situations stressantes.

Night Has Come sera un K-drama digne de clôturer l’année 2023. On vous explique plus en détails de quoi parle la nouvelle série coréenne.

Night Has Come : un K-drama qui plonge ses héros dans un Loup-Garou grandeur nature

Des lycéens partent en sortie scolaire dans Night Has Come. Sauf que ça tourne (très) mal, et les élèves malchanceux d’une classe vont devoir s’unir pour survivre.

Selon Soompi, l’intrigue du K-drama se lit comme suit : “Night Has Come est un drame adolescent mystérieux qui se déroule lorsqu’une classe d’élèves de deuxième année du lycée est soudainement forcée de jouer à un jeu de mafia dans la réalité pendant leur sortie scolaire. Le drame mettra en lumière l’intense guerre psychologique entre les élèves alors qu’ils passent en mode survie.“

Une chose à retenir : chez le public anglophone (et russe) le jeu Mafia est l’équivalent de notre Loup-Garou. La nuit, les monstres se réveillent et se mettent d’accord sur une victime à assassiner, tandis que les villageois dorment. Le matin, le village se réveille et passe à des débats souvent houleux, puis un vote, pour éliminer le suspect sur lequel tout le monde s’est mis d’accord. Mettez des mafieux à la place des loups-garou, et vous y êtes. Pour aller plus loin, il conviendrait même de préciser que le jeu Mafia a été inventé en premier, en Russie, avant d’être adapté à la sauce lupine par la suite.

Night Has Come offre une perspective sanglante et mortelle au jeu de société. Les personnages adolescents se retrouvent dans un véritable match à mort. L’affiche officielle montre des téléphones ensanglantés allumés affichant différents termes comme “police” et “citoyen“. Mais un seul a la mention “Mafia“.

Le K-drama de 12 épisodes sera diffusé sur Viki dès le 4 décembre. En attendant, il reste toujours les K-dramas à ne pas rater de novembre 2023.