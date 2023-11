K-dramas : découvrez les séries coréennes de décembre 2023 à ne pas rater

Les K-dramas, ou séries coréennes, inondent nos écrans pour le plus grand bonheur des fans. Et décembre ne fera pas exception : on vous aide à vous y retrouver dans cette nouvelle fournée venue tout droit du pays du matin calme.

C’est toujours la même chose : vous voulez regarder une série, mais n’arrivez pas à vous décider. Il faut dire que depuis quelques temps, les œuvres venues de Corée déferlent littéralement sur les plateformes de streaming en Europe, et chaque site rivalise d’audace en proposant des séries de qualité.

Difficile dans ces conditions de s’y retrouver, surtout que les genres sont variés : de l’éternelle romance à l’horreur, en passant par le fantastique ou l’historique ou la science-fiction, les meilleurs K-dramas savent se démarquer par leur originalité. Et alors que le mois des fêtes arrive, on a décidé de vous offrir notre liste des séries coréennes à ne pas manquer en décembre 2023.

Sweet Home saison 2

netflix

En 2020 sortait la première saison d’une série événement : Sweet Home. On y découvrait une humanité en proie à la terreur face à des monstres féroces. Et au milieu de tout ce chaos, un ado devant faire face à ses propres démons intérieurs, mais capable de sauver ses proches.

La série a eu son petit succès, et Netflix a décidé de renouveler l’expérience en promettant de diffuser la saison 2. Chose promise, chose due : les fans vont enfin pouvoir suivre la suite des aventures de Hyun-su (Song Kang) dans la saison 2 de Sweet Home.

Rendez-vous le 1er décembre sur Netflix pour ces nouveaux épisodes de Sweet Home.

Night Has Come

u+/viki

Une sortie de classe tourne mal pour les élèves d’un lycée : coincés et esseulés, ils vont devoir jouer à un Loup-Garou grandeur nature. Pour survivre à l’horreur et à la mort qui frappe les adolescents un à un, ils vont devoir s’unir pour trouver celui ou ceux qui les tuent.

Des ados en plein jeu de survie, qui doivent accepter de se plier aux règles pour une partie un peu trop réaliste : pas sûr que l’union fasse toujours la force.

Night Has Come sera disponible le 4 décembre sur Viki.

Pale Moon

ena/genie tv

Yoo I Hwa (Kim Seo-hyung) est mariée à un homme indifférent mais ambitieux. Son mari préférant la délaisser pour passer son temps au travail, elle finit par décider de vivre elle aussi l’expérience de l’emploi. Elle signe un contrat dans une banque, gravit les échelons… et finit par se faire emporter par son envie d’en avoir toujours plus, détournant l’argent de clients VIP. Pourra-t-elle s’échapper du piège qu’elle a elle-même créé ?

Pale Moon a été diffusé une première fois en février 2023, mais obtiendra enfin des sous-titres pour le public européen. D’après la présentation du site de streaming Viki, la série coréenne adapte le roman du même nom de Mitsuyo Kakuta, et est réalisée par Yoo Jong-seon et Jung Won-hee.

Pale Moon sera disponible sur Viki le 5 décembre.

Soundtrack #2

Après un premier K-drama intitulé Soundtrack, Disney+ remet une pièce dans le juke-box et relance la chanson. La série jouit d’une distribution de qualité et, évidemment, aura droit à une attention particulière sur sa musique.

Le résumé de la plateforme de streaming présente l’histoire de cette façon : “Suho et Hyeonseo, qui étaient en couple pendant six ans, se retrouvent. l’un est un riche PDG et l’autre, une professeure de piano. K travaille sur un projet collaboratif avec Suho et propose à Hyeonseo de les rejoindre. Suho et Hyeonseo ont une relation mouvementée. L’histoire se répétera-t-elle ?“

Soundtrack #2 sera disponible le 6 décembre sur Disney+.

Death’s Game

“Choi Yee-jae. Tu vas maintenant mourir 12 fois. Ton âme va entrer dans les corps de 12 personnes sur le point de mourir. Si tu ne veux pas aller en enfer, alors fais de ton mieux pour survivre.“



Le teaser est on ne peut plus clair : Death’s Game est un pari contre la mort elle-même, et dont les enjeux dépassent tout ce qui peut être imaginable. Le K-drama adapte un webtoon réputé dans la communauté de fans et promet déjà un joli casting.

Death’s Game sera disponible sur Amazon Prime Video le 15 décembre.

Between Him and Her

channel a

Han Sung-ok (Lee Seol) et Jung Hyun-sung (Donghae) sortent ensemble depuis sept ans. Tous deux se sont rencontrés à l’université et ne se sont plus lâché depuis. Elle est créatrice de bijoux, lui veut se lancer dans une marque ambitieuse de mode, avant de découvrir que l’ambition ne suffit pas toujours pour réussir.

Between Him and Her adapte un webtoon populaire, dans le genre slice of life avec une dose de romance. Le principe : explorer les différentes émotions qui régissent un couple de longue durée, de l’affection à l’ennui. D’après Soompi, le K-drama est écrit par Park Sang-min, déjà scénariste de Love 911 ou de Class of Lies.

Between Him and Her sera disponible sur Viki le 26 décembre

My Happy End

tv chosun

Un couple marié bat de l’aile : Choi Ban-do n’aime pas gérer les finances de la famille, mais il faut bien que quelqu’un s’y colle. Quant à Ma Jin-joo, elle accepte difficilement sa situation de femme au foyer et a une très faible estime d’elle-même. Leurs soucis accumulés finissent par les faire se détester l’un l’autre… jusqu’à ce qu’ils remontent le temps et se retrouvent à l’époque de leurs vingt ans, quand ils se sont rencontrés à la fac. Leur parcours sera-t-il le même, cette fois ?

My Happy End sera disponible sur Viki le 30 décembre

La Créature de Kyongsong – le 22 décembre sur Netflix

Lim Hyo Sun/netflix

Un homme riche et charismatique rencontre une jeune femme douée pour retrouver des disparus. Ensemble, ils font face à l’horreur cachée dans les rues de Kyōngsōng (ou Gyeongseong), alors occupée par les forces japonaises.

La série est un thriller historique et fantastique : nos personnages évoluent dans la cité de Gyeongseong, future Séoul, alors que les forces japonaises continuent de l’occuper en 1945. En tête d’affiche, on retrouvera Han So-hee, star de My Name, et Park Seo-joon vu récemment dans The Marvels au cinéma.

La Créature de Kyongsong sera disponible sur Netflix le 22 décembre