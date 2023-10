K-Dramas : les séries coréennes à ne pas rater en novembre 2023

Halloween c’est bien, mais pas éternel : et après le 31 octobre vient le mois de novembre… et ses nouvelles séries coréennes. Alors, quelles séries coréennes valent le coup d’être regardées cette fois ?

La saison des fêtes est loin d’être terminée, et il en va de même pour la longue liste de K-dramas prévus pour le reste de l’année. Blottis sur le canapé, les fans disposent déjà d’une liste fournie de K-dramas qui les satisferont à coup sûr pendant un bon bout de temps. Au programme pour novembre : des romances prédestinées, un officier en formation qui combat le crime à sa manière, un démon bon à marier… C’est parti !

Moon in the day

Han Joo-oh (Kim Young-dae) est une star en Corée, mais son physique avantageux et sa célébrité cachent en réalité un manque de confiance en soi maladif. Lors d’un tournage qui finit mal, il est sauvé de justesse par une femme pompier nommée Kang Young-hwa (Pyo Ye-jin). Son équipe décide de faire d’elle le garde du corps personnel de l’acteur, mais ce dernier a tout oublié à son réveil à l’hôpital. Le voilà possédé par l’esprit d’un noble en quête de vengeance.

Moon in the day sortira le 1er novembre 2023 sur Viki.

Daily Dose of Sunshine

Une infirmière fait tout son possible pour que les patients de son service de psychiatrie aient leur dose quotidienne de soleil. Évidemment, cela ne se fera pas sans difficultés.

Daily Dose of Sunshine sera disponible sur Netflix dès le 3 novembre 2023

Vigilante

Kim Ji-yong n’est encore qu’un étudiant de l’académie de police, mais il a déjà un objectif bien clair : se venger des criminels qui ont assassiné ses parents. Le jour, il porte l’uniforme. La nuit, il se cache derrière un masque et use de ses compétences en arts martiaux pour faire justice. Malheureusement pour lui, ce justicier masqué ne plaît pas beaucoup à ses supérieurs, chargés de le retrouver, alors qu’une journaliste le met en avant dans ses reportages.

Vigilante sera diffusée sur Disney+ à partir du 8 novembre.

A Bloody Lucky Day

Une course-poursuite interminable, un tueur en série et une mère bien décidée à le faire payer : voilà ce qui attend Oh Taek (Lee Sung-min), simple chauffeur de taxi, quand il accepte de faire monter Geum Hyeok-soo (Yoo Yeon-seok) dans sa voiture. Et lui qui pensait être dans son jour de chance va être encore plus surpris de découvrir que la mère d’une victime, Hwang Soon-kyu (Lee Jung-eun), pourchasse son passager pour se venger.

A Bloody Lucky Day sortira 20 novembre sur Paramount+.

My Demon

Deux tourtereaux risquent de se brûler ailes dans cette romance : Jung Koo-won (Song Kang) est un démon qui se délecte de conclure de douces affaires avec des humains menant des vies torturées. Quant à Do Do-hee (Kim Yoo-jung), elle est l’héritière d’un grand groupe, froide et cynique. Par un coup du sort (ou de l’auteur), le démon va devoir rester aux côtés de Do-hee s’il espère retrouver ses pouvoirs.

My Demon sortira le 24 novembre et comportera 16 épisodes. S’il est prévu dans le catalogue Netflix de nombreux pays, rien n’a encore été confirmé pour la France.

The Story of Park’s Marriage Contract

Park Yeon-woo (Lee Se-young) n’aura pas été mariée longtemps : lors de sa nuit de noces, elle se retrouve tragiquement veuve. Mais sa nuit infernale n’est pas terminée, car un inconnu débarque et la kidnappe, l’emmenant dans le Séoul contemporain, où elle finira par tomber sur Kang Tae-ha (Bae In-hyuk), la réplique parfaite de son défunt mari.

The Story of Park’s Marriage Contract sera diffusée à partir du 24 novembre, sur la chaîne MBC. Pour le moment, aucune plateforme de streaming ne semble avoir acheté les droits de la série.

Once Upon a Boyhood

À la fin des années 1980, Jang Byung-tae (Yim Si-wan) est transféré dans un nouvel établissement scolaire. Un malentendu lui offre la réputation d’être particulièrement doué au combat, et l’amènera à faire des rencontres palpitantes.

Once Upon a Boyhood sera diffusée dès le 24 novembre sur Coupang Play, mais n’a pas encore trouvé de plateforme de streaming en France.

Goryeo-Khitan War

Ce K-drama traite des deuxième et troisième périodes de la guerre Goryeo-Khitan, avec le roi Hyeonjong de Goryeo (Kim Dong-jun). Lui et son commandant en chef, Gang Gam-chan (Choi Soo-jong), font face à un péril alors que leur pays et leur peuple sont en danger. Ils doivent unir le peuple de Goryeo pour remporter la guerre contre les Khitan.

Goryeo-Khitan War sera diffusée le 11 novembre 2023 et comptera un nombre impressionnantde 32 épisodes. Pour l’instant, le K-drama est officiellement prévu pour la chaîne KBS2. Si Netflix a obtenu les droits pour certains pays, rien n’a encore été officialisé pour la France.