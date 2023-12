K-dramas : Le classement des meilleures séries coréennes de 2023

L’année touche à sa fin et elle a clairement été généreuse envers les fans de K-dramas : des scénarios émouvants aux larmes, des cœurs brisés, de la stupeur et des tremblements… le programme était chargé. Alors, quelles ont été les meilleures séries coréennes de 2023 ?

Là où certains K-dramas ont répondu aux attentes des fans avec schémas habituels, d’autres se sont démarqués en sortant des standards. Au point même de dégoûter certains spectateurs, comme ceux de King the Land qui a chuté dans les classements jusqu’à être considéré comme la pire série coréenne du moment.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Revenant avec Kim Tae-ri était un thriller glaçant, applaudi pour la double performance de l’actrice, alternant entre son personnage et un esprit maléfique. On peut aussi citer Bae Suzy dans Doona!, et la perspective originale d’un amour changeant. Mais en 2023, il y a des K-dramas qui ont vraiment tout raflé.

Certaines séries ont en effet su tirer leur épingle du jeu, s’affranchissant des scénarios bien connus maintenant. Et parfois, la prise de risque a marché. Entre intrigues captivantes et distribution impressionnante, quelques K-dramas de 2023 frôlent le sans-faute.

5 – Sweet Home saison 2

Après trois ans d’attente, les fans de K-drama ont eu droit à la deuxième saison de Sweet Home sur Netflix. Song Kang reprend son rôle convoité de Cha Hyun-su dans la saison 2, avec la majorité du casting original en plus de nouveaux visages. Reprenant l’intrigue là où elle s’était arrêtée, le héros et les locataires survivants se retrouvent dans un nouveau monde apocalyptique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ayant survécu aux monstres dans le bâtiment, ils réalisent rapidement que l’extérieur n’est pas plus sûr. Ils doivent à nouveau se débrouiller seuls. Hyun-su tente de devenir le pont entre l’humanité et les monstres. Car au milieu du chaos, il reste l’espoir d’un remède face à l’épidémie.

La saison 2 de Sweet Home a exploré plus en profondeur les intrigues dramatiques soulevées lors de la première saison. Élargissant son horizon en augmentant les décors pour y intégrer davantage de personnages, le K-drama a développé un récit plus complexe. Hyun-su n’est plus seul à lutter, le casting plus étoffé nous entraînant dans une histoire qui tente de répondre à la fameuse question : qu’est-ce qui fait qu’un humain devient un monstre ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les deux premières saisons de Sweet Home sont disponibles sur Netflix. La saison 3 arrivera en été 2024.

4 – A Time Called You

Avec Ahn Hyo-seop et Jeon Yeo-been, A Time Called You est l’un des K-dramas les plus complexes de ce panel. Mais sa profondeur rajoute le sel nécessaire pour en faire l’un des meilleurs de 2023. L’intrigue mélange un amour profondément enraciné et une histoire captivante de voyage dans le temps.

Han Jun-hee (Jeon) est toujours en deuil de la perte de son petit ami décédé dans un crash d’avion. Bientôt, elle commence à voir un homme qui lui ressemble et reçoit un lecteur de cassettes en cadeau. En écoutant la cassette, elle est transportée en 1998. Sauf qu’il y a un hic : elle n’est plus elle-même, mais une lycéenne nommée Min-ju.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il se trouve que l’une des personnes qu’elle connaît, Si-heon, ressemble exactement à son petit ami. Comment est-ce possible ? Jun-hee doit trouver des réponses avant qu’il ne soit trop tard. A Time Called You nécessite une attention particulière aux détails, mais c’est ce qui fait son charme.

A Time Called You est disponible sur Netflix.

3 – Mask Girl

En 2023, Netflix a diffusé l’un des meilleurs K-dramas de l’année en présentant Mask Girl. Adaptée d’un webtoon déjà populaire, la série coréenne se concentre sur la perception de la beauté par la société et de ses dérives, jusqu’au meurtre. La nouvelle actrice Lee Han-byeol y interprète Kim Mo-mi, une simple employée de bureau. Son rêve de devenir une célébrité semble inatteignable : les critères de beauté de la société la considèrent comme trop laides pour réussir.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le seul réconfort qu’elle trouve est chez l’alter ego qu’elle s’est créé : la nuit, elle devient une star du Web portant un masque. Mais elle commet une erreur et sa chaîne se retrouve suspendue, lui faisant perdre au passage son seul plaisir dans la vie. Très vite, les mésaventures s’enchaînent.

Mask Girl a captivé le public par sa réalisation éblouissante et son intrigue sombre. La série coréenne aborde le problème très actuel de la beauté et de la chirurgie plastique, l’entremêlant d’une histoire pleine de suspense sur la recherche du bonheur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mask Girl est disponibles sur Netflix.

2 – Aux Côtés du Mal

Ji Chang-wook, Wi Ha-joon et Im Se-mi ont clairement brillé dans Aux Côtés du Mal sur Disney+. Le K-drama policier a très vite interpellé les spectateurs. Se déroulant dans les années 1990, Park Jun-mo (Ji) est un policier banal, souvent rabaissé par sa belle-famille à la lignée plus importante. Pas le choix : il doit faire ses preuves pour compenser.

Lorsqu’on lui présente l’opportunité d’infiltrer l’une des plus grandes organisations criminelles de Gangnam, Jun-mo saisit sa chance. Il doit se rapprocher d’un trafiquant de narcotiques, Jung Gi-cheul (Wi), pour apprendre tout ce qu’il peut sur les prochaines livraisons. Mais il y a un problème : Yoo Eui-jeong (Im), la femme de Jun-mo, est également affectée à l’affaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Aux Côtés du Mal est une démonstration dynamique et sanglante d’action et d’émotion brute. Les acteurs ont effectué un travail remarquable jusqu’à la fin, alliant une sauvagerie mêlée de vulnérabilité.

Aux Côtés du Mal est disponible sur Disney+.

1 – Moving (Les Pouvoirs de l’ombre)

La première place dans le classement des meilleurs K-dramas de 2023 ne pouvait revenir qu’à Moving, ou Les Pouvoirs de l’ombre dans sa traduction française sur Disney+. La série coréenne, adaptée du webtoon bien connu, offre une nouvelle perspective sur les super-héros.

Trois adolescents développent des super-pouvoirs, mais tentent de les cacher. Kim Bong-seok (Lee Jung-ha) a été élevé par sa mère et essaie de contrôler sa capacité à voler. Incapable de la maîtriser, il est en surpoids et porte des plaques lestées pour l’empêcher de flotter. Il rencontre bientôt Jang Hee-soo (Go Yoon-jung), une nouvelle élève qui ne peut pas être blessée et a été élevée par son père. Quant au président de classe Lee Kang-hoon (Kim Do-hoon), il se tient à l’écart et garde secrète sa super force.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Pouvoirs de l’ombre a été désigné comme l’un des meilleurs K-dramas de l’année grâce à son utilisation de cascades, d’effets spéciaux réussis et de visuels impressionnants. Sans oublier les performances du casting, qui auront fait verser une larme à plus d’un fan.

Moving (Les Pouvoirs de l’ombre) est disponible sur Disney+.

L’année 2023 a offert d’excellents K-dramas aux spectateurs, le nombre de séries coréennes continuant d’affluer en masse sur les plateformes de streaming en Europe. Et ce n’est pas près de s’arrêter : en 2024 aussi, le pays du matin calme a prévu de nous offrir de nouvelles pépites.

L’article continue après la publicité