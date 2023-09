K-Dramas : découvrez les nouvelles séries coréennes d’octobre 2023

Une nouvelle saison s’annonce pour les séries coréennes et elle promet d’être riche, avec la venue de nouveaux K-dramas très attendus. De la comédie romantique au thriller, avec même une récompense à Cannes, on vous parle des prochaines œuvres d’octobre 2023 venues tout droit du pays du Matin calme.

Arrivées en force dans le paysage audiovisuel européen depuis quelques temps déjà, les séries coréennes ont su y trouver un public enthousiaste, offrant une diversité et une nouveauté dans la narration ou l’image très demandées. Du voyage dans le temps avec A Time Called You à l’effroi glacé de L’Évasion des Sept, les coréens n’ont pas fini de nous surprendre.

Et octobre 2023 marquera l’arrivée de toutes nouvelles séries, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Images, bandes-annonces et scénario, on vous emmène découvrir les prochains dramas coréens qui débarqueront bientôt de notre côté de l’Hémisphère.

Bargain : déjà un incontournable des séries coréennes ?

La série n’est pas encore diffusée qu’elle peut déjà se vanter d’une jolie victoire : celle d’avoir obtenu la récompense pour le meilleur scénario au Festival international des séries de Cannes.

No Hyung-Soo (Jin Sun-Kyu) rencontre Park Joo-Young (Jun Jong-Seo) dans un motel. Mais Hyung-Soo ignore la véritable raison de sa présence dans les lieux. Rapidement, il devient la victime d’un trafic d’organes. Alors que les enchères montent, un tremblement de terre éclate. Parmi les décombres, tous tentent de survivre.

Bargain sera diffusée en six épisodes à partir du 28 octobre 2023 sur Paramount+.

Evilive : pour les spectateurs avertis !

Aux États-Unis, Evilive a déjà sa restriction d’âge : la série sera interdite pour les moins de 18 ans. La raison ? La violence autour d’une intrigue sombre.

Hang Dong-Soon, avocat, choisit au hasard une affaire à défendre lors d’une visite en prison. Connu comme étant rationnel, l’homme se verra néanmoins poussé à bout jusqu’à franchir la frontière le séparant des parties les plus viles de l’humanité.

Son jeune frère, Han Beom-Jae, travaille de son côté dans un magasin de réparation de matériel informatique. Durant une visite à Dong-Soon, le jeune homme comprend que quelque chose cloche dans le comportement de son frère.

L’affaire responsable de tous ces changements ? Elle concerne le second membre d’une organisation criminelle d’élite. Seo Do-young n’a pas l’apparence du gangster typique, et il était un ancien joueur de baseball. Mais derrière son apparence diaboliquement séduisante, se cache un monstre.

Avec Shin Ha-Kyun et Kim Young-Kwang en tête d’affiche, Evilive sera diffusée à partir du 14 octobre sur les sites d’ENA et Genie TV.

Deux hommes au cœur d’une affaire d’enlèvements : The Deal va jouer avec vos nerfs

Un ancien footballeur prometteur tente de changer de vie, mais se retrouve impliqué dans le plan d’enlèvement d’un ami d’un ancien camarade de classe fortuné.

Lee Joon-Sung (Yoo Seung-Ho) voyait son avenir tout tracé dans le baseball, mais tout est parti à vau-l’eau. Joon-sung va en effet tout plaquer pour commencer une nouvelle vie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, surtout lorsque Song Jae-Hyo (Kim Dong-hwi), étudiant en médecine et ancien camarade de Joon-Sung, enlève quelqu’un. L’objectif ? Demander une rançon d’un milliards de wons pour Park Min-Woo (Yoo Su-Bin), qui servira à éponger ses dettes.

Les huit épisodes de The Deal seront disponibles à partir du 6 octobre 2023, sur le site américain Wavve et probablement sur Viki en France.

Doona!, ou quand une idole tombe amoureuse

Une célèbre idole K-pop en a assez des projecteurs et quitte soudainement son groupe. Elle doit alors vivre près d’une université et trouve un amour inattendu.

Lee Doo-Na (Bae Suzy) était au sommet de sa carrière en tant que membre le plus aimé d’un groupe de filles. Du jour au lendemain, elle annonce sa retraite et tente de fuir sa célébrité.

Ayant besoin de changer de rythme, elle séjourne dans une maison partagée près d’une université. Tout en sortant rarement, elle rencontre Lee Won-Joon (Yang Se-Jong), qui n’a rien de spécial. Mais l’étudiant va vivre dans la même maison que Doo-Na. Les deux commenceront alors à tomber peu à peu amoureux l’un de l’autre.

Doona! sera diffusée en huit épisodes sur Netflix le 20 octobre 2023.

Castaway Diva : une Diva dans la ville

Après 15 ans d’isolement, une jeune femme fait son retour à la civilisation moderne dans l’espoir de réaliser son rêve de devenir chanteuse. L’actrice Park Eun-Bin incarne ici Seo Mok-Ha. Disparue durant ses années collège, la jeune fille a en réalité échoué sur une île déserte, sur laquelle elle a appris à survivre.

Quinze ans plus tard, elle est secourue. Et si la vie sur l’île n’était pas glamour, Mok-Ha doit maintenant s’adapter à la société moderne. Pour cette nouvelle vie, c’est décidé, elle deviendra une chanteuse.

Les 12 épisodes de Castaway Diva seront diffusés sur Netflix du 28 octobre 2023 au 3 décembre 2023.

Moon in the day : fantômes et réincarnations droit devant

Moon in The Day est clairement l’un des K-dramas les plus attendus d’octobre 2023. Au cœur de l’intrigue, une histoire de réincarnation, de colère et d’amour contrarié alors qu’une idole est possédée par un vieux fantôme.

Han Joon-O (Kim Young-Dae), la célébrité numéro un de Corée, possède tout : le physique, le charisme et une carrière exceptionnelle. Un jour, il accepte de tourner une publicité avec Kang Young-Hwa (Pyo Ye-Jin). Pendant le tournage, un accident survient et Young-Hwa sauve la vie de Joon-O. Elle devient alors son garde du corps.

Mais Joon-O cache un secret particulier : il est possédé par l’esprit vengeur de Do Ha. Joon-o devient alors une personne totalement différente de celle que le public connaissait. Autrefois aristocrate assassiné par la femme qu’il aimait, Do Ha va cibler Young-Hwa, réincarnation de Han Ri-ta, son ancienne épouse.

Moon in The Day sera disponible du 25 octobre 2023 au 7 décembre 2023 et sera découpé en 14 épisodes.

A Good Day to Be a Dog : une série qui a du chien !

La blague était facile, mais pas la vie de Han Hae-Na, enseignante touchée par une malédiction qui la transforme en chien lorsque certaines conditions sont réunies. En effet, une fois que la personne maudite embrasse quelqu’un, elle se transformera à heure fixe et ne pourra se défaire du sort qu’en échangeant un nouveau baiser avec la personne concernée. Problème : l’homme qu’Hae-Na a embrassé, Jin Seo-Won… est phobique des chiens !

Adaptée du webtoon Adorablement chien, la série est attendue de pied ferme par les fans. Mais que ces derniers se rassurent, ils obtiendront bientôt la récompense tant attendue pour leur patience : A Good Day to be a Dog sera diffusée à partir du 11 octobre 2023 sur Viki.

Strong Girl Nam-Soon : un spin-off qui roule des muscles

Strong Woman Bong-Soon avait ravi les fans, c’est à présent au tour de Strong Girl Nam-Soon de les éblouir avec une nouvelle héroïne hors normes.

La série raconte l’histoire d’un autre membre de la famille extraordinaire du support original, en la personne de Gang Nam-Soon (Lee Yoo-Mi). Perdue enfant en Mongolie, elle a également hérité du gène de la super-force transmis aux femmes de sa famille.

Une fois adulte, elle se rend à Gangnam, en Corée du Sud, pour y retrouver sa mère et sa grand-mère. Hwang Geum-Joo (Kim Jung-Eun) est une femme fortunée à la retraite qui n’a jamais cessé de chercher sa fille. Quant à Gil Joong-Gan (Kim Hae-Sook), elle est une figure respectée en ville.

Le trio se trouve rapidement impliqué dans un réseau criminel complexe à Gangnam et entreprend de le démanteler. Dans le même temps, le détective Kang Hee-Sik (Ong Seong-Wu) vient en aide aux femmes dans cette affaire de drogue.

Strong Girl Nam-soon sera disponible dès le le 7 octobre 2023 sur Netflix.

The Matchmakers : l’union fait la force

Sim Jung-Woo (Rowoon) est beau et intelligent, et surtout le plus jeune à réussir un examen d’État. Tout change lorsqu’à son mariage, la princesse meurt subitement. À cause des lois de l’époque Joseon, il ne peut plus exercer de fonction publique ou se remarier. Malheureusement, être célibataire et non marié est mal vu par ses pairs. Jung-Woo rencontre alors Jung Soon-Deok (Cho Yi-Hyun), une veuve qui travaille sous le pseudonyme de Yeojoo-Daek. Son vrai métier ? Entremetteuse pour célibataires en quête du partenaire idéal.

The Matchmakers sera diffusé à partir du 30 octobre 2023 sur Viki.