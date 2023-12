Les 10 K-dramas les plus attendus de 2024

L’année 2023 s’achève, mais les passionnés de séries coréennes ne prennent pas de vacances : car le programme de 2024 promet des K-dramas aussi captivant qu’originaux.

Plusieurs K-dramas sont déjà prêts à être diffusés dès la première semaine de la nouvelle année. Préparez-vous donc à une myriade de spectacles incontournables !

Les fans attendent avec impatience des nouvelles du retour de Squid Game, All of Us Are Dead, Moving, et plus encore. Mais pour 2024, la liste des K-dramas est plus que suffisante afin d’occuper les spectateurs pour douze longs mois. Si 2023 s’est terminée en apothéose avec My Demon, Le Créature de Kyongsong ou Strong Girl, la suite du programme promet déjà de très jolies choses.

Du crime, de l’historique, des enquêtes, beaucoup d’humour et, bien sûr, de la romance : la liste des séries coréennes de 2024 est longue et variée. Pour mieux vous y retrouver, on vous propose d’explorer davantage les 10 K-dramas les plus attendus de cette nouvelle année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les K-dramas de 2024 à surveiller, de leur intrigue à leur date de sortie.

Mr. Plankton

Annoncé en 2023, Mr. Plankton est un K-drama à venir en 2024 qui est encore en cours de réalisation. Les détails sont peu nombreux, mais les acteurs principaux et son histoire ravissent déjà les fans.

Comme le plancton, Hae-jo (Woo Do-hwan) est considéré comme un marginal et n’est pas aimé car il ne sait pas qui est son père. Un jour, il reçoit des nouvelles qui changent tout et il part à la recherche de son géniteur. Pendant ce temps, Jo Jae-mi (Lee Yoo-i) a toujours rêvé d’une grande famille et est sur le point d’épouser le fils de la famille Eo, qui possède une entreprise alimentaire. Mais les aînés de la famille ne voient pas leur relation d’un très bon oeil. Ils doivent pourtant s’y plier, car les deux amants vont avoir un enfant.

Pourtant, le jour du mariage, Jae-mi disparaît et se lance dans un voyage avec Hae-jo.

Date de sortie : 2024

Everything Will Come True

Après son succès avec Black Knight, l’acteur Kim Woo-bin est prêt à revenir pour un K-drama en 2024.

Everything Will Come True met en vedette Woo et l’actrice de Doona!, Bae Suzy, dans une comédie romantique avec une pointe d’humour. Woo interprète Génie, un esprit qui sort d’une lampe. Le personnage est plein d’émotions contradictoires et changeantes.

Ga-young est une femme qui ne ressent aucune émotion, qui invoque contre son gré un génie hors de sa lampe. Comme le veut l’histoire, elle se voit accorder trois souhaits. Everything Will Come True est un K-drama très attendu pour 2024 car il marquera les retrouvailles des deux acteurs à l’écran depuis leur collaboration dans Uncontrollably Fond.

Date de sortie : 2024

A Killer Paradox

Ce K-drama de 2024 va titiller les adeptes de mystères et de comédie. A Killer Paradox a confirmé ses trois acteurs principaux : l’acteur de Parasite, Choi Woo-shik, Son Suk-ku de My Liberation Notes, et Lee Hee-joon.

Adaptant un webtoon très populaire, A Killer Paradox se concentre sur Lee Tang (Choi). Ce dernier est un étudiant ordinaire qui réalise qu’il peut détecter les personnes maléfiques. Il découvre par hasard son habileté après avoir accidentellement mis fin aux jours d’un tueur en série. Sa vie devient chaotique lorsque le détective en charge de l’affaire, Jang Nan-gam (Son), commence à le poursuivre pour meurtre. Quant à Song Chon (Lee), il est également un ancien détective à la poursuite de Lee Tang… La chasse à l’homme s’annonce déjà sans fin…

Date de sortie : 9 février 2024 sur Netflix

Captivating the King

Les fans de Hospital Playlist pourraient ne pas voir Jo Jung-suk revenir dans le K-drama médical, mais il reviendra bien dans un nouveau K-drama.

Captivating the King, ou Sejak en version originale, nous présente Lee In (Jo), un prince héritier idolâtrant son frère aîné le roi. Il lui jure sa loyauté, mais lorsque Lee In est fait prisonnier, le roi lui en veut.

Lee In est bientôt envoûté par une joueuse de buduk nommée Kang Hee-soo (Shin Sae-kyeong). Bientôt, Lee In devient roi, respecté et puissant, mais reste brisé intérieurement. Ce qu’il ignore, c’est que Hee-soo est tombée amoureuse de lui lorsqu’elle était joueuse. Elle devient une espionne déterminée à se venger de Lee In, dans un surprenant retournement de situation.

Date de sortie : 20 janvier 2024 sur Netflix

Ancestral

La sombre réalité derrière sa famille commence à se dévoiler lorsque Yoon Seo-ha (Kim Hyun-joo) hérite d’un cimetière après la mort de son oncle.

Elle se retrouve bientôt au centre d’une série d’événements et d’incidents bizarres. Ancestral est sombre, mystérieux, et son ambiance glaçante promet de captiver les aficionados de thrillers.

Seo-ha est confuse face aux agissements de son demi-frère Kim Young-ho (Ryoo Kyung-soo), et ça ne s’arrêtera pas de sitôt. Car très vite, le détective Choi Sung-joon (Park Hee-soon) s’implique, croyant que la série de meurtres est liée au cimetière familial. En même temps, il entretient une relation peu amicale avec le chef de l’équipe de détectives à cause d’une autre affaire ancienne.

Date de sortie : 19 janvier 2024 sur Netflix

Long Time No Sex (LTNS)

Le seul titre de ce K-drama de 2024 suffit à susciter l’intérêt. Ces dernières années, les K-dramas ont expérimenté des contenus plus osés et axés sur la sexualité, comme Love and Leashes et Hit the Spot. S’ajoutera dorénavant à cette liste Long Time No Sex ou LTNS.

Woo-jin (Esom) est une femme déterminée en ce qui concerne ses désirs, mais peut se montrer gentille et tendre par moments. Elle est mariée depuis cinq ans, sans enfants, à Samuel (Ahn Jae-hong). Elle travaille pour un salaire décent dans un hôtel. Samuel est maintenant chauffeur de taxi après avoir été diplômé d’une bonne université, gravi les échelons en entreprise, puis démissionné pour des raisons de santé mentale.

Légèrement ennuyée par la vie, Woo-jin découvre la vérité sur un couple qu’ils connaissent. Elle et Samuel commencent à les suivre pour découvrir leurs secrets et bientôt commencent à les faire chanter. En chemin, ils en apprennent davantage sur leur propre relation.

Date de sortie : 19 janvier 2024

A Shop For Killers

Alors que les K-dramas ont pris l’habitude de développer des deuxièmes saisons, ils ont également développé un goût pour les spin-offs. A Shop For Killers sonnera probablement familier aux oreilles de certains fans. Car le K-drama de 2024 est en fait une série dérivée de A Killer’s Shopping List.

Dans le K-drama, Jung Ji-an (Kim Hye-jun) a été laissée seule après le meurtre de sa mère et le suicide de son père le jour de l’enterrement de sa grand-mère. Elle est alors élevée par son oncle Jung Jin-man (Lee Dong-wook). En grandissant, Ji-an a toujours trouvé quelque chose d’étrange dans le centre commercial dirigé par son oncle.

Lorsqu’elle est à l’université, elle est informée de la mort de son oncle. En rentrant chez elle, et découvre la vérité derrière le commerce, son but et ses clients.

Date de sortie : 17 janvier 2024 sur Disney+

Flex X Cop

Ahn Bo-hyun jouera dans un autre K-drama criminel pour 2024 avec Flex X Cop.

Il y interprète le rôle de Jin Yi-soo, un héritier chaebol, qui est enfantin et aime s’amuser. Mais le jeune homme devient un détective dévoué à arrêter les criminels en utilisant ses connexions, sa richesse, son intelligence et son charme.

Flex X Cop retrace sa relation avec la détective Lee Kang-hyun (Park Ji-hyun). Elle est une vétérante de l’unité des Crimes Violents et dévouée à la lutte contre le crime. À ses yeux, Yi-soo est un fardeau. Mais à cause d’un changement radical dans sa vie, elle se retrouve forcée de faire équipe avec lui.

Date de sortie : 26 janvier 2024

Marry My Husband

Marry My Husband sera un K-drama de 2024 avec Park Min-young. Pour cette adaptation d’un webtoon populaire, l’actrice a perdu du poids dans le but d’interpréter son personnage principal, Kang Ji-won. Marry My Husband est un K-drama de romance et de vengeance à ne pas manquer.

Ji-won a tout fait pour plaire à son mari et à sa belle-famille. Mais ils négligent souvent ses efforts et son mari est égoïste, au chômage et criblé de dettes. Comme si ça ne suffisait pas, elle découvre qu’elle a un cancer. Et les tragédies ne s’arrêtent pas là, puisqu’elle découvre également que son mari a une liaison avec sa meilleure amie.

Le jour où elle l’apprend est aussi le jour où elle est accidentellement assassinée par les deux amants. Mais plutôt que se réincarner, elle obtient la possibilité de recommencer et se réveille dans le passé, alors qu’elle n’était encore que fiancée à son (futur) mari. Consciente de ce qui l’attend, Ji-won décide de changer son destin. Elle cherche alors délibérément à réunir sa meilleure amie et son mari, pour pouvoir ensuite trouver sa propre source de bonheur. De son côté, Yoo Ji-hyeok (Na In-woo) travaille avec Ji-won et commence à se découvrir des sentiments pour elle.

Date de sortie : 1er janvier 2024

Doctor Slump

Deux personnes qui se connaissaient dans le passé se rencontrent au pire moment de leur vie.

Yeo Jung-woo (Park Hyung-sik) avait tout pour lui, excellant dans ses études, inscrit dans une école de médecine de haut niveau avant de devenir un chirurgien réputé. Mais après un mystérieux accident médical, sa vie part à la dérive.

Quant à Nam Ha-neul (Park Shin-hye), elle a toujours été connue pour sa diligence et son intérêt dans les études. Elle est maintenant anesthésiste et passe sa vie au travail. Un jour, Ha-neul réalise qu’elle est malheureuse et veut changer. Les deux héros se rencontrent alors à un moment crucial de leur vie, et commencent à compter l’un sur l’autre.

Date de sortie : 27 janvier 2024

Et pour ceux qui n’en auraient jamais assez des séries coréennes, il y a toujours les meilleurs K-dramas de l’année 2023 dont on a dressé notre liste ici.