La Créature de Kyōngsōng : tout ce qu’on sait sur le K-drama Netflix

L’une des séries coréennes les plus attendues de Netflix pour 2023 est un thriller fantastique historique : La Créature de Kyōngsōng, avec Han So-hee et Park Seo-joon. Si vous avez envie d’en savoir plus, ne cherchez plus : on vous a fait un guide complet du K-drama.

Un casting aux petits oignons, une histoire palpitante et déjà une deuxième saison annoncée avant même la sortie de la première : le K-drama La Créature de Kyōngsōng ne saurait être plus prometteur. En tête d’affiche, on retrouvera Han So-hee, star de My Name, et Park Seo-joon, acteur qui a refait parler de lui récemment avec son apparition dans The Marvels.

Des images officielles du K-drama ont été publiées lors de l’événement Netflix Tudum 2023, mais il restait encore du chemin à parcourir avant un premier teaser officiel. Les fans ont finalement pu poser les yeux dessus. Et heureusement, car il va falloir tenir jusqu’à sa sortie fin décembre sur le géant du streaming.

La Créature de Kyōngsōng promet un récit historique unique, se déroulant en 1945, entre deux personnages et une ville envahie par les humains comme les monstres.

Sommaire

Intrigue de La Créature de Kyōngsōng : de quoi parle le K-drama ?

Lim Hyo Sun/netflix

Un homme riche et charismatique rencontre une jeune femme douée pour retrouver des disparus. Ensemble, ils font face à l’horreur cachée dans les rues de Kyōngsōng (ou Gyeongseong), alors occupée par les forces japonaises.

Park Seo-joon a été annoncé pour jouer le rôle principal de Jang Tae-sang, un homme riche mais surtout réputé comme étant le meilleur pour trouver des informations délicates. Pendant ce temps, Han So-hee incarne Yoon Chae-ok, une femme à la volonté de fer et douée pour trouver des disparus. C’est durant ses voyages à travers la Chine aux côtés de son père qu’elle a appris à survivre. Lorsque sa mère disparaît, dix ans plus tôt, elle se rend à Gyeongseong pour trouver des réponses.

Dans La Créature de Kyōngsōng, Tae-sang se lance dans une enquête sur une série de disparitions et croise le chemin de Chae-ok. Après cette rencontre, sa conception de la justice change radicalement.

Les spectateurs se demandent peut-être d’où vient le titre La Créature de Kyōngsōng : Kyōngsōng, ou Gyeongseong, était le nom original de la capitale de la Corée avant qu’elle ne devienne Séoul.

La Créature de Kyōngsōng : qui fait partie du casting du K-drama ?

Lim Hyo Sun/netflix

Park Seo-joon et Han Soo-hee seront les grandes stars de La Créature de Kyōngsōng. Ils ne sont pas des nouveaux-venus chez Netflix, ayant joué dans Itaewon Class, My Name, et plus encore.

Quant au reste de la distribution, voici la liste complète du casting :

Park Seo-joon dans le rôle de Jang Tae-sang

Han So-hee dans le rôle de Yoon Chae-ok

Claudia Kim dans le rôle de Maeda

Kim Hae-sook dans le rôle de Nawol-daek

Cho Han-cheul dans le rôle de Yoon Joong-Won

Wi Ha-joon dans le rôle de Kwon Joon-Taek

Lim Hyo Sun/netflix

Le K-drama sera divisé en deux parties : la première sortira le le 22 décembre 2023 sur Netflix. Elle devrait être composée de 10 épisodes, mais aucune confirmation officielle n’a été faite pour le moment chez le géant du streaming.

La deuxième moitié sera quant à elle être diffusée le 5 janvier 2024. Il est fort probable qu’elle compte moins d’épisodes, même si ces derniers seront certainement plus impactants encore.

Enfin, La Créature de Kyōngsōng a d’ores et déjà droit à une suite, puisque le développement d’une saison 2 pour le K-drama a été annoncée. En effet, selon Soompi, la nouvelle serait venue lors de l’annonce de Han et Park dans leurs rôles, la saison 2 ayant été approuvée avant même que le tournage de la première ne soit terminé.

La Créature de Kyōngsōng : Y a-t-il une bande-annonce ?

Pour l’instant, Netflix n’a publié que quelques images officielles et un teaser lors de sa Geeked Week 2023. Ledit teaser parle d’un hôpital à Gyeongseong en 1945, qui n’abriterait pas “que des humains“.

Lors du Tudum 2023, les fans ont également eu leur premier aperçu des impressionnantes compétences au combat de Chae-ok. Des images qui ont également offert une idée de la relation naissante entre elle et Tae-sang.

Rendez-vous donc le 22 décembre pour découvrir La Créature de Kyōngsōng sur Netflix. Et si l’attente vous paraît trop longue, il y a toujours nos listes de K-dramas à ne pas rater ici.

