Ce mystère non résolu de Stranger Things sera au cœur de la saison 5

Selon les frères Duffer, un mystère de Stranger Things qui est encore non résolu sera la clé de la saison 5.

La fin de la saison 4 de Stranger Things a répondu à certaines des plus grandes questions soulevées par la série. De la façon dont les monstres du Monde à l’envers sont connectés à la façon dont Onze a ouvert la porte de ce monde, les fans de Stranger Things ont obtenu beaucoup de réponses à des questions posées depuis longtemps.

Mais si cette saison a répondu à certaines questions, elle en a également posé de nouvelles.

Advertisement

Et selon les créateurs de Stranger Things, un dernier mystère du Monde à l’envers sera une clé importante de l’histoire de la dernière saison.

Lire aussi – La scène de Master of Puppets dans Stranger Things a bluffé Metallica

Spoilers de la saison 4 de Stranger Things à venir !

Le mystère non résolu de la saison 4 de Stranger Things

Dans la saison 4, Nancy, Robin, Steve et Eddie ont fait une découverte choquante lorsqu’ils étaient piégés dans le Monde à l’envers.

Lorsque Nancy a suggéré au groupe d’aller chez elle pour trouver des armes qu’elle avait achetées pour leur protection, ils ont été choqués de constater que l’arme n’était pas là où elle l’avait laissée. Au lieu de cela, ils ont trouvé des chaussures que Nancy prétendait avoir jetées “il y a des années”.

Advertisement

Et après une enquête plus approfondie, le groupe s’est rendu compte que les objets dans la pièce étaient conservés tels qu’ils étaient le jour où Will Byers a été enlevé, soit le 6 novembre 1983. C’est également ce jour-là que Onze a pris contact pour la première fois avec Vecna dans le Monde à l’envers, ouvrant le portail qui a fait l’objet de la saison 1.

Quel impact cela aura-t-il sur la saison 5 ?

Selon une nouvelle interview des frères Duffer à Deadline, ce mystère, qui n’a pas été résolu à la fin de la saison 4, sera très important dans la saison finale de Stranger Things.

Advertisement

Ross Duffer a déclaré : “Il y a encore quelques points d’interrogation qui subsistent… Le plus important est que nous avons établi dans le final du volume 1 que le Monde à l’envers est bloqué dans le temps le jour de la disparition de Will. C’est quelque chose auquel nous ne répondons pas dans le deuxième volume, et c’est vraiment le point clé de l’intrigue, la question clé qui va conduire notre dernière saison.”

Les fans ont naturellement commencé à parcourir Stranger Things à la recherche d’indices sur la raison pour laquelle le Monde à l’envers, figé dans le temps, serait important pour la dernière saison et la quête des enfants dans le but de vaincre Vecna.

Advertisement

Mais pour l’instant, personne ne sait comment ce mystère va se résoudre et quel impact il aura dans la dernière saison de la série.