La scène de Master of Puppets dans Stranger Things a bluffé Metallica

Alors que la Saison 4 de Stranger Things est officiellement terminée, les fans de l’Upside Down ne sont pas encore prêts à tourner la page. Avec des questions plein la tête, ils se replongent dans les meilleurs moments de la série grâce aux morceaux qui y sont désormais associés, ce qui n’est pas pour déplaire à leurs interprètes !

Après avoir fait cartonner Running Up That Hill de Kate Bush sur tous les services de streaming musical, la saison 4 de Stranger Things a remis au goût du jour un autre carton des années 80, Master of Puppets de Metallica.

Il faut dire qu’en plus de vouloir s’imprégner des moments cultes de la saison 4, de nombreux fans ont voulu savoir quelle chanson pourrait les sauver de Vecna si d’aventure la fiction rattrapait la réalité.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧 [https://t.co/rZ10wCJ6tA] pic.twitter.com/N3KOU3ohSK — Stranger Things (@Stranger_Things) June 29, 2022

Si bien qu’en quelques jours ces morceaux ont envahi le Top 50 US de Spotify, avec plus d’1,6 million de lectures pour le titre de Kate Bush et plus de 824 000 écoutes pour celui de Metallica.

Les interprètes réagissent au succès de leurs titres grâce à Stranger Things

“Vous savez sûrement que la première partie de la fantastique et captivante nouvelle saison de Stranger Things a récemment été mise en ligne sur Netflix. Elle contient la chanson “Running Up That Hill” qui a eu droit à un second souffle grâce aux jeunes fans qui aiment le show – je l’aime aussi ! Grâce à cela, Running Up That Hill cartonne dans le monde entier et s’est placée en numéro 8 au Royaume-Uni. C’est vraiment excitant ! Merci à tous ceux qui ont soutenu cette chanson”, avait déclaré Kate Bush sur son site.

Si cette réaction a été saluée, c’est de loin celle de Metallica qui a le plus fait réagir les fans. Il faut dire que l’épisode concerné est plus récent, et surtout que le groupe est fan de la série depuis le début.

Enthousiasmés par cette scène désormais culte, brillamment interprétée par Joseph Quinn qui n’a pas lésiné sur les heures d’entraînement pour apprendre le riff de guitare de ce morceau, Metallica l’a partagée sur son compte Instagram. Ils n’ont pas tari d’éloges quant à la prestation de Joseph Quinn ainsi que le travail des frères Duffer.

“La façon dont les frères Duffer ont incorporé la musique dans Stranger Things a toujours été incroyable, nous sommes non seulement ravis de voir Master of Puppets intégré à la série, mais aussi carrément bluffés par la scène qu’ils ont construite autour. Nous étions impatients de découvrir le résultat et nous avons été complètement époustouflés. C’est tellement bien fait que certains fans avaient deviné la chanson juste en regardant Joseph Quinn l’interpréter quelques secondes dans la bande-annonce ! C’est pas génial, ça ?”, ont déclaré les membres du groupe sur Instagram.

À défaut de pouvoir combattre Vecna avec, la playlist de la série aidera à combattre les longs mois qui séparent les fans de la série de la saison 5 de Stranger Things.