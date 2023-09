Le réalisateur de One Piece avait une exigence majeure pour les acteurs

Marc Jobst, le réalisateur de la série live-action One Piece de Netflix, avait une exigence majeure en cherchant le casting idéal.

One Piece démontre que toutes les adaptations en live-action ne sont pas vouées à l’échec. La série Netflix avait de grandes attentes à combler. Le manga et l’anime japonais sont riches en intrigues captivantes, en scénarios détaillés et en personnages plus grands que nature comme le flexible Luffy.

Comme dans l’anime, la série se concentre sur le début du grand voyage de Luffy (interprété par Iñaki Godoy) pour devenir le Roi des Pirates, un rêve qu’il caresse depuis son enfance. Mais un pirate n’est bon que si son équipage l’est aussi. En chemin, Luffy rencontre donc son futur équipage avec qui il mettra le cap sur Grand Line afin de trouver le One Piece.

Lorsqu’il s’agit des séquences de combat, la série Netflix avait beaucoup de choses à bien faire. Après tout, Roronoa Zoro (joué par Mackenyu Arata) est le célèbre chasseur de pirates et un épéiste doué.

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Marc Jobst admet que trouver les bons acteurs pour incarner ces personnages uniques était compliqué. “Nous avons passé neuf mois à faire des castings dans le monde entier. Nous avons vu des centaines de personnes, et nous cherchions quelque chose de vraiment spécifique“, déclare Jobst.

Dès le départ, Jobst savait que le succès de la série dépendait des acteurs qui seraient castés pour les rôles de Luffy, Nami, Zoro et les autres. En raison de son amour pour l’action et son désir de rester fidèle au matériel source, il explique : “Je voulais particulièrement filmer de l’action pour One Piece, donc je voulais des acteurs qui puissent non seulement jouer, mais aussi être physiques.“

Jobst ajoute : “Je voulais des acteurs capables d’être en forme, forts et capables de suivre une chorégraphie pour que je puisse filmer l’action aussi fluidement que je le souhaite. C’est une grande demande.” Malgré l’utilisation de doublures, des acteurs comme Arata ont su rendre authentiques les compétences de combat de Zoro, avec ou sans épée. Même Godoy a pu afficher le style de combat plus flexible et charismatique de Luffy.

“Pour moi, le public ne tombe pas amoureux d’un décor ou d’un lieu. Ils tombent amoureux des personnages. Donc, si vous pouvez bien faire cela et avoir des acteurs qui jouent des personnages auxquels le public tient, et qu’il croit authentiques, réels, ancrés et humains, alors vous les avez pour toujours” conclut Jobst.

Et il semble que cette demande majeure aux acteurs ait fonctionné, car One Piece a atteint la première place des séries du moment dans 84 pays.