Invincible saison 2 : Où est Omni-Man ?

La saison 2 d’Invincible est enfin arrivée, mais Omni-Man est introuvable pendant la majeure partie de l’épisode 1. Mais où est passé le plus grand vilain ?

Si le début de cette nouvelle saison a déconcerté les spectateurs, ce n’est pas pour rien : alors que la fin de la saison 1 d’Invincible s’arrêtait sur le départ d’Omni-man après une violente fessée à son fiston Mark Grayson, père et fils nous apparaissent soudain travaillant main dans la main dans le premier épisode de la saison 2. La longue introduction, tonique et sanglante, a au moins eu le mérite de remettre le public dans le bain.

Ce n’est qu’après coup qu’on comprend qu’il s’agit en fait d’une réalité alternative, dans un autre monde (parce que le multivers est clairement à la mode en ce moment dans le domaine des super-héros). Le soulagement est bien présent en retrouvant un Mark bienveillant, cherchant à protéger sa planète qui n’a pas été détruite. Mais ce soulagement cache une incertitude angoissante : où est Omni-Man ?

L’ombre d’Omni-Man dans la saison 2 d’Invincible

Deux options s’offrent aux spectateurs qui se poseraient la question : d’une part, Omni-Man est probablement reparti sur Viltrum. Mais d’un autre côté, le refus de coopérer de son fils semble avoir été un retournement de situation majeur dans les plans de l’extraterrestre surpuissant. Et il pourrait très bien être parti ailleurs, quittant la Terre sans retourner dans son empire.

L’ombre d’Omni-Man plane sur chaque scène de l’épisode 1. Mark craint de mal tourner à son tour et se transformer en un vilain à l’image de son père dont il a hérité les pouvoirs, et sa mère Debbie n’arrive pas à accepter l’idée qu’on lui ait menti durant les 20 dernières années. Sans compter qu’on l’a tout de même traitée d'”animal de compagnie“…

La dernière fois qu’Omni-Man a été vu, il filait dans l’espace, couvert du sang de son propre fils après l’avoir laissé pour mort, des larmes coulant sur son visage. Le retour au bercail est certes envisageable, mais il est fort possible qu’il ait choisi une autre destination.

Où est Omni-Man dans la saison 2 d’Invincible ?

Comme Allen l’Alien a prévenu Mark, les Viltrumites ne sont pas connus pour changer facilement d’avis. Ils ont envoyé Nolan préparer la Terre à leur conquête proche, et puisqu’il a abandonné son poste, il sera sur leur liste noire au même titre que le reste de la population terrienne. Où qu’il soit, l’ancien super-héros se cache probablement de l’Empire Viltrumite.

“Je pense que moins on en dit sur Nolan, mieux c’est à ce stade“, a déclaré à IGN le créateur des comics et de la série, Robert Kirkman. “Je dirais simplement que je ne parierais pas sur une absence pendant toute la saison sans le voir. Il apparaîtra probablement quand vous vous y attendrez le moins, et il peut apparaître d’une manière surprenante. Je pense avoir dit autant que je peux dire.“

Il ne reste plus qu’à regarder la suite de la saison 2 d’Invincible pour espérer (ou pas) revoir le costume rouge et gris d’Omni-Man. Et peut-être que le Viltrumite sera cette fois un allié au lieu de la pire menace de l’humanité ?