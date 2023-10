Invincible : Le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 sur Amazon

La saison 2 d’Invincible sera bientôt disponible sur Amazon Prime Video. On vous donne son calendrier de sortie, avec les dates connues pour chaque épisode de la série.

Invincible sur Amazon suit Mark Grayson (Steven Yeun), un lycéen qui s’avère être le fils du super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man (J.K. Simmons). Cependant, peu de temps après avoir développé ses propres pouvoirs et endossé son propre costume moulant sous le pseudo ronflant d’Invincible, une série d’incidents bizarres et brutaux se produit, y compris le massacre en bonne et due forme des Gardiens du Globe.

À la fin de la première saison, la vérité avait été révélée : Omni-Man n’avait jamais cherché à être le protecteur de la Terre, mais plutôt son conquérant. À l’image d’un Superman maléfique, il était issu d’une race d’infâme brutes venues d’un univers lointain, ne vivant que pour le pillage, exterminant tout ce qui a le malheur de se retrouver sur leur chemin pour asseoir leur suprématie à travers la galaxie. Ce que Mark a refusé d’accepter. L’attente pour la saison 2 a été longue, mais sera bientôt terminée. Voici le calendrier (confirmé à ce jour) de sortie des épisodes.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 d’Invincible sur Amazon Prime Video ?

La saison 2 d’Invincible comportera un total de huit épisodes. Mais il y a un mais… En effet, elle ne sortira pas entièrement en novembre. Amazon a décidé de couper la saison en deux parties, et ne diffusera que les premiers épisodes avant de mettre Invincible en pause jusqu’au début de l’année 2024.

De la même manière, ne vous attendez pas à binge-watcher les (més)aventures de Mark et ses camarades. Contrairement à Netflix, Amazon n’a pas pour habitude de diffuser ses séries en intégralité, préférant une publication hebdomadaire, et même les premiers épisodes de la série n’auront pas droit à une sortie groupée.

Calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 d’Invincible

Voici le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 d’Invincible sur la plateforme de streaming d’Amason :

Épisode 1 : 3 novembre 2023

Épisode 2 : 10 novembre 2023

Épisode 3 : 17 novembre 2023

Épisode 4 : 24 novembre 2023

Épisode 5 : 2024 (à confirmer)

Épisode 6 : 2024 (à confirmer)

Épisode 7 : 2024 (à confirmer)

Épisode 8 : 2024 (à confirmer)

Il va de soi que l’impatience ne sera pas forcément facile à gérer pour tout le monde, à l’idée d’attendre 2024 pour avoir droit à la suite de la saison 2. Dans une interview avec Collider, le créateur (des comics et de la série) Robert Kirkman a expliqué que plusieurs facteurs ont contribué à la décision de scinder la saison en deux parties : “C’est un peu à cause du processus de production, car la mise en route a pris beaucoup plus de temps que nous le pensions.“

“Mais c’est aussi quelque chose que nous avons fait avec chaque saison de The Walking Dead, et je pense que, narrativement, il est plutôt cool d’avoir cette pause pour digérer ce que vous venez de vivre. Et quand vous verrez l’épisode 4 de la saison 2, vous aurez probablement besoin d’une pause. Ce sera un gros épisode, clairement un épisode de mi-saison. (…) Et avec tout ce qui se passe à cette période de l’année, comme le Réveillon, Noël, le Nouvel An et beaucoup de temps en famille, je pense que beaucoup de séries passent inaperçues. Donc je pense qu’il est bon de faire une pause et, narrativement, cela va rendre les choses un peu plus percutantes. Les gens sauront de quoi je parle quand la saison sera lancée.“

Sur ces bonnes paroles, autant rassurantes qu’inquiétantes pour l’avenir de nos super-héros et l’intégrité mentale des spectateurs, on vous donne rendez-vous le 3 novembre sur Amazon pour le lancement de la saison 2 d’Invincible.

