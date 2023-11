Qui est Angstrom Levy, le nouveau vilain de la saison 2 d’Invincible ?

Angstrom Levy a fait son apparition dans le premier épisode de la saison 2 d’Invincible, et il s’annonce déjà comme un ennemi “terrifiant” pour Mark. Mais qui est-il exactement ?

La première saison d’Invincible comportait un grand nombre d’antagonistes : Mark a failli être battu à mort par Battle Beast, il s’est allié avec Atom Eve pour arrêter Doc Seismic, sans oublier Isotope, Machine Head, les Flaxans, les Sequids, les jumeaux Mauler, et bien sûr Omni-Man.

Le super-héros devenu méchant a peut-être été le principal adversaire d’Invincible dans le dernier épisode, mais le premier épisode de la saison 2 voit l’apparition d’un ennemi nourrissant une rancœur toute personnelle contre le lycéen : Angstrom Levy. Origines du personnage, pouvoirs, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau vilain.

Saison 2 d’Invincible : qui est Angstrom Levy ?

Angstrom Levy (interprété par Sterling K. Brown) est un homme tout à fait ordinaire, mais il est né avec la capacité de voyager entre d’innombrables dimensions. On sait peu de choses sur la manière ou la raison pour laquelle il possède ce pouvoir.

Il est tourmenté par les dévastations qu’il a observées à travers le multivers. Dans la majorité des chronologies, Omni-Man et Invincible se sont associés et ont conquis la Terre, mais il y existe également un potentiel extraordinaire. On peut y trouver des auteurs géniaux, le remède à toutes les maladies, des technologies avancées ou la solution au réchauffement climatique… tous les problèmes ont été résolus au moins une fois dans une autre dimension.

Il conçoit alors un plan : avec l’aide des jumeaux Mauler, experts en technologie de transfert cérébral grâce à leur clonage constant, il veut copier tous les souvenirs et connaissances de ses doubles des autres dimensions, afin de devenir un Prométhée des temps modernes qui sauvera des milliards de vies. Ce qui diffère légèrement des bandes dessinées, où son principal motif est uniquement de pouvoir voyager à travers le multivers en sécurité.

amazon prime video

Les Maulers réparent avec succès l’encodeur, et alors que tous ses doubles sont attachés à la machine, Levy commence le transfert. Cependant, les choses tournent mal lorsque Invincible intervient sur ordre de Cecil pour arrêter le processus, sans réaliser (ni croire) que les intentions de Levy sont en fait pour le bien de tous.

Levy convoque plusieurs Maulers pour maîtriser Mark, mais alors qu’ils le battent à mort malgré ses demandes, Levy retire le casque en plein milieu de la procédure. Il provoque alors une explosion catastrophique qui incinère tout le monde dans le bâtiment. Excepté Mark, qui mérite bien son alias de super-héros.

L’un des jumeaux Mauler émerge des décombres et trouve Levy en vie, mais il est maintenant affreusement déformé et a muté suite au transfert raté. Ses souvenirs se mélangent avec ceux de centaines d’autres Levy, et il jure de se venger et faire payer Invincible.

Angstrom Levy est le premier vrai ennemi de Mark dans Invincible

amazon prime video

Dans une interview avec IGN, Robert Kirkman a déclaré que Levy représente le danger et montre l’ampleur immense du monde de Mark après la première saison : “C’est un personnage qui arrive à un moment où Nolan est parti et devient vraiment un ennemi centré sur Mark, il est l’un des premiers méchants qui met vraiment Mark à l’épreuve et lui montre de quoi un super-héros doit être capable.“

“Angstrom, interprété par Sterling K. Brown, est une version plus vivante, plus dynamique de ce que nous connaissons des comics. Ce que Sterling a pu extraire de nos scénarios est quelque chose de réel, vibrant et authentique. Un vrai méchant, avec un noyau solide de compréhension qui le rend aussi sympathique et digne de confiance qu’il est dangereux et terrifiant. Il y a une sympathie pour son personnage qui, je pense, n’était pas présente dans la bande dessinée.“

“C’est peut-être quelque chose que j’avais l’intention de faire, et peut-être que si j’étais un meilleur écrivain, j’aurais pu y parvenir sur papier, mais quand vous avez un acteur qui prononce réellement les répliques et vit à travers ce personnage en lui donnant cette émotion réaliste et bien arrondie, il y a forcément une sympathie pour Angstrom Levy qui ressort beaucoup plus que je ne m’y attendais, et c’est tout Sterling.“

Explication des pouvoirs d’Angstrom Levy dans la saison 2 d’Invincible

amazon prime video

Angstrom Levy peut voyager entre les dimensions à travers le multivers en ouvrant des portails à volonté.

Jusqu’à présent, c’est tout ce qu’on l’a vu faire. Cependant, dans les comics, il devient beaucoup plus fort après que des médecins le remettent sur pied suite à l’explosion, améliorant physiquement son corps et le rendant beaucoup plus résistant à tout type de dommages.

De plus, son plan original n’a peut-être pas été couronné de succès, mais il a fonctionné, dans une certaine mesure. Bien qu’il soit fou, il possède une intelligence surhumaine qui en fait un ennemi redoutable, en plus d’être imprévisible, pour Mark.

Kirkman a d’ailleurs ajouté à son propos : “Si Angstrom Levy est le méchant principal, je pense que c’est là son histoire centrale. Je ne crois pas que nous nous appuyons trop [sur le multivers], et je veux aussi souligner que nous explorons le multivers d’une manière très différente.“

“Son superpouvoir naturel, c’est qu’il peut accéder à d’autres dimensions, et donc nous le suivons dans son voyage alors qu’il essaie d’utiliser ce pouvoir dans des manières qui avec le temps finissent par se corrompre. Donc oui, nous le suivons dans ce voyage, et cela le met sur la même trajectoire qu’Invincible avec lequel il va se heurter de la pire des manières.”

La saison 2 d’Invincible est disponible sur Amazon Prime Video.