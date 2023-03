Henry Cavill dans un film Call of Duty ? L’acteur pourrait incarner un personnage emblématique

Un film Call of Duty semble être actuellement en train de se dessiner, et Henry Cavill serait en discussion pour jouer le rôle du personnage légendaire du Capitaine Price.

Depuis qu’il a quitté The Witcher sur Netflix, de nombreuses rumeurs sur l’apparition d’Henry Cavill dans d’autres séries ont défilé.

Et si la plus fondée semble être celle qui annonce que l’acteur va diriger une série basée sur l’univers de Warhammer pour Amazon, une nouvelle rumeur semble maintenant le lier à un personnage emblématique d’un autre jeu vidéo qui pourrait bien être adapté sur grand écran, Call of Duty.

Netflix Henry Cavill en Capitaine Price, c’est le choix parfait, non ?

Henry Cavill pourrait bien incarner le Capitaine Price dans un film CoD

Selon les récentes informations de Giant Freakin Robot, Henry Cavill serait actuellement en discussion pour incarner le célèbre personnage du Capitaine John Price dans un film Call of Duty.

Toujours selon les informations de ce média, Amazon Studios serait en train de s’assurer les droits cinématographiques du FPS.

Le personnage que pourrait incarner Henry Cavill a été introduit dans le tout premier jeu Call of Duty, sorti en 2003, qui se déroule pendant les événements de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il a été si apprécié par les fans du jeu que les développeurs ont décidé de le faire revenir dans Call of Duty 4 : Modern Warfare en 2007 avec une nouvelle version du personnage plus moderne.

Il est d’ailleurs toujours présent sur Call of Duty avec l’actuel Modern Warfare 2 sur lesquels les fans jouent actuellement.

Si pour le moment, rien n’est encore officiel ou confirmé, de notre côté, l’idée de voir Henry Cavill sous les traits du légendaire Capitaine Price nous semble plutôt bonne.