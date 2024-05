The Witcher Saison 4 : Le premier aperçu du nouveau Geralt provoque des réactions inattendues

Les premières images de Liam Hemsworth, le remplaçant d’Henry Cavill pour incarner Geralt de Riv dans la saison 4 de The Witcher, ont reçu une réaction étonnamment positive chez les fans de la série Netflix.

L’annonce avait eu l’effet d’un coup de tonnerre en 2022 : Henry Cavill raccrochait les épées de Geralt de Riv et cessait d’arpenter la Voie pour la série The Witcher, adaptation Netflix des livres d’Andrzej Sapkowski. Présent encore pour la saison 3, l’acteur serait ensuite remplacé, une décision qui avait alors eu le don d’agacer de nombreux fans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, difficile de se défaire de l’image d’une star alors qu’une autre s’apprête à la remplacer pour le même rôle. C’est Liam Hemsworth de Hunger Games qui a relevé le terrible défi… Et contre toute attente, il semblerait que son arrivée dans la série Netflix ne soit pas une si mauvaise chose, à en croire la réaction des internautes face aux premières images de l’acteur en costume.

En effet, le site Redanian Intelligence a partagé les premières images du nouvel interprète de Geralt pour la saison 4 de The Witcher. Saisis sur le plateau de tournage, ces clichés sont légèrement flous et pris en hauteur – et de loin -, mais la réaction des fans reste étonnamment bonne sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Compte tenu du fait que ce sont probablement juste des photos de drone de mauvaise qualité, il a l’air plutôt cool ! Son visage correspond vraiment bien à Geralt. Je me sens quand même toujours aussi mal pour lui. Il fait ses débuts dans un contexte très délicat après le départ de Henry. J’espère qu’il va assurer !” a ainsi déclaré un spectateur sur X/Twitter.

Un autre a commenté : “Grand fan de Cavill, mais Geralt est mon personnage préféré et peu importe qui l’incarne, je serai toujours là. Liam a l’air génial en Geralt et je suis sûr qu’il sera incroyable. Le détester n’a aucun sens, il n’est en rien responsable. Je suis heureux qu’ils continuent la série, ils auraient tout simplement pu l’annuler.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une internaute a fait part de sa surprise – dans le bon sens du terme – quant à l’apparence de Liam Hemsworth en costume : “Il a vraiment de l’allure, je ne m’y attendais pas.”

Un autre encore a estimé que le nouvel interprète aurait très bien pu être présent dès le début de la série Netflix : “Ce qui est triste, c’est que je pense que Liam aurait été un bon Geralt dès le départ, même si Henry était un excellent choix pour le rôle.”

Liam Hemsworth semble donc convaincre… au point même que certains fans affirment que la silhouette de l’acteur correspondrait même davantage à la description présente dans les livres, l’auteur Andrzej Sapkowski décrivant Geralt comme étant plus mince que ce à quoi nous avait habitué Cavill.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Il est bâti comme Geralt devrait l’être. C’était ma seule critique de Cavill. Henry était trop musclé“, a ainsi commenté un internaute, dans une remarque qui trouve écho chez un autre fan : “Il a l’air parfait. Geralt n’est pas décrit comme très costaud dans les livres, donc j’ai toujours eu l’impression que Cavill était un peu trop grand et trop beau pour Geralt. Pas que je ne l’aimais pas ou quoi que ce soit.”

La saison 4 de The Witcher n’a pas encore de date de sortie, mais est attendue pour 2025. D’ici-là, les spectateurs pourront découvrir le film d’animation Sirens of the Deep, attendu pour 2024. En attendant, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux séries qui sortent ce mois-ci en streaming.

L’article continue après la publicité