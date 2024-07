Call of Duty aurait vendu des skins créés par IA à ses joueurs

Activision a vendu des skins générés par IA aux joueurs de Modern Warfare 3, selon un rapport affirmant que de nombreux développeurs de jeux sont contraints d’utiliser des outils d’IA pour faciliter leur travail.

WIRED a publié une enquête sur la manière dont les plus grands studios de développement, comme Activision Blizzard et Riot Games, intègrent l’utilisation de l’IA générative dans leurs pipelines de développement de jeux.

Selon le rapport, Activision Blizzard a commencé à utiliser l’IA dans ses jeux au début de l’année 2023, et dès juillet de la même année, le géant derrière Call of Duty ou encore World of Warcraft avait obtenu l’accès à GPT-3.5 et “approuvé l’utilisation de certains outils d’IA générative pour créer des concepts artistiques et des supports marketing“.

À la fin de 2023, Activision aurait vendu un cosmétique généré par IA via la boutique en jeu de Modern Warfare 3.

Bien que WIRED n’ait pas explicitement indiqué quel bundle cosmétique avait été créé avec l’aide de l’IA, le média a fourni un lien vers le bundle Yokai’s Wrath, ce qui laisse à penser que c’est bien là l’élément cosmétique en question.

Activision

Le bundle Yokai’s Wrath a été publié en décembre 2023 dans la boutique du jeu. Il était vendu pour 1 500 points CoD, ce qui équivaut approximativement à 15€.

On ne sait pas quelle partie du bundle aurait été conçue par IA générative, car le pack comprend un skin d’Opérateur, un plan d’arme, une carte de visite, un autocollant d’arme et un écran de chargement. Le rapport de WIRED ne fait pas non plus acte d’autres usages d’IA par Activision dans le cadre de vente de contenu consmétique.

Selon WIRED, les développeurs de CoD ont été autorisés à utiliser des programmes d’IA générative comme Midjourney et Stable Diffusion pour produire du contenu artistique par IA.

Un peu plus d’un mois après la sortie du bundle, Microsoft a licencié 1 900 employés d’Activision Blizzard et d’Xbox. Selon un employé d’Activision avec lequel WIRED s’est entretenu, les concept artists restants ont été “contraints d’utiliser l’IA pour les aider dans leur travail”.

Riot Games a également été impliqué dans l’enquête, ayant expérimenté une IA générative en interne, bien que celle-ci n’ait apparemment jamais “gagné en traction en interne”.

Activision Blizzard n’a pas encore commenté le rapport.