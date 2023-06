BO de Spider-Man : Across the Spider-Verse : toutes les chansons

Vous souhaitez vous replonger dans Spider-Man : Across the Spider-Verse en musique ? Découvrez alors la soundtrack complète du film.

Avec la récente sortie de Spider-Man: Across the Spider-Verse dans les salles de cinéma, de nombreux fans vont souhaiter se (re)plonger dans la bande sonore du film.

Alors si vous souhaitez être dans le mood de Spidey, découvrez la playlist complète de toutes les musiques qui composent ce nouveau film.

Bande-son de Spider-Man : Across the Spider-Verse : Liste complète des chansons

La bande-son originale de Spider-Man : Across the Spider-Verse a été produite par Metro Boomin et met en vedette plusieurs artistes, dont A$AP Rocky, Ice Spice et Johnny Goldstein. Voici la liste des morceaux de l’album, selon Genius :

‘Am I Dreaming’ (Ft. A$AP Rocky & Roisee)

‘You & Me’ (Ft. Ice Spice & Rema)

‘Self Love’ (Ft. Coi Leray)

‘Mona Lisa’ de Dominic Fike

‘Link Up’ de Metro Boomin, Don Toliver & Tolan

‘Hummingbird’ (Ft. James Blake)

‘Go On*’ de Metro Boomin, Don Toliver & Lil Uzi Vert

‘Calling’ (Ft. A Boogie wit da Hoodie, NAV & Swae Lee)

‘Annihilate’ (Ft. Lil Wayne, Offset & Swae Lee)

‘All The Way Live’ (Ft. Future & Lil Uzi Vert)

‘Walk My Way’ (Ft. Johnny Goldstein)

‘I Can’t Stop’ (Ft. Big Boss Vette & Omah Lay)

‘Spider-Verse’ (Ft. Ei8ht & Offset)

‘Ansiedades’ (Ft. Mora)

‘Other Dimension’ (Ft. Pop Money)

‘Light The City Up’ (Ft. EARTHGANG)

Nous mettrons à jour cet espace lorsque l’album complet sortira et que nous connaîtrons d’autres morceaux.

Soundtrack de Spider-Man : Across the Spider-Verse

Daniel Pemberton est de retour pour la partition de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Vous pouvez écouter le premier son du film, ‘My Name Is… Miles Morales’, ci-dessous :

Dans une interview pour Rolling Stone, le compositeur a déclaré : “Tout au long de ce film, il y a tant de bruits, de thèmes, de sons différents qui sont tous liés. C’est vraiment complexe.

Il y a des rythmes qui sont liés à d’autres rythmes ailleurs. Il y a des idées mélodiques qui représentent des personnages, des moments de l’histoire, des concepts dans le film. Et certains d’entre eux sont liés de manière très évidente. Certains d’entre eux sont liés de manière que vous devrez vraiment, vraiment faire attention pour le remarquer. Mais cela rassemble, je l’espère, tout le film pour en faire un univers très cohérent, à la fois sonore et visuel.“

Date de sortie de la soundtrack de Spider-Man : Across the Spider-Verse

L’album de la bande-son de Spider-Man : Across the Spider-Verse sortira le 2 juin 2023, soit le même jour où le film va sortir dans les salles de cinéma du monde entier, vous pourrez donc écouter l’album complet sur Spotify et d’autres plateformes de streaming.