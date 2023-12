Le Garçon et le Héron : Pourquoi le studio Ghibli a modifié le titre du film

Le nouveau bébé du célèbre réalisateur Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, est en réalité adapté d’un roman au titre complètement différent. Pourquoi un tel changement ?

Hayao Miyazaki et le cinéma, c’est plus qu’une histoire d’amour : le réalisateur est tout simplement accro au septième art, et semble ne jamais pouvoir prendre une vraie retraite. Après avoir signé Le Vent se lève, présenté comme l’aboutissement et la fin de sa carrière, le cinéaste est revenu pour frapper fort avec Le Garçon et le Héron dans les salles obscures (qui ne sera pas non plus son dernier bébé).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais au départ, le long-métrage d’animation a un titre bien différent. S’inspirant librement d’un roman de Genzaburô Yoshino, “Kimi-tachi wa dō ikiru ka“, qu’on pourrait traduire par “Et vous, comment vivez-vous ?“, le film a eu droit à un nouveau nom pour les sorties en occident.

Pour le public anglophone, ce sera The Boy and the Heron, et en France, Le Garçon et le Héron. Pourquoi ?

Pourquoi le titre original du Garçon et le Héron a-t-il été changé ?

Le titre original, en japonais, fait bien référence au roman de Genzaburô Yoshino, mais le film contient en réalité un récit différent, qui n’est pas lié au roman.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et la décision de modifier le titre viendrait directement du studio Ghibli : c’est Toshio Suzuki, co-fondateur et producteur de la célèbre maison, qui s’est chargé d’en faire la demande aux distributeurs étrangers.

C’est en tout cas ce qu’explique pour IndieWire Dave Jesteadt, président de GKIDS, tout en rappelant la volonté du studio iconique de ne pas faire de promotion avant la sortie du long-métrage : “Il y avait un blackout total de la presse sur le film en accord avec la sortie au Japon, mais en raison de notre longue relation avec Ghibli, nous avons demandé si nous pouvions annoncer que nous en avions les droits, car nous devions pouvoir préparer une grande sortie en automne.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est à ce moment-là que Suzuki a demandé un changement de titre. L’appel venait de l’intérieur de la maison. Je ne peux pas parler des raisons exactes du changement de titre, mais je pense qu’il y avait un désir de s’éloigner du nom du livre, car les gens prenaient constamment le film pour une adaptation.“

Le Garçon et le Héron est une inspiration et non une adaptation

Il est vrai qu’au Japon, le film porte le même titre que le roman de 1937. Ce dernier a certes inspiré Hayao Miyazaki, mais n’a pas été adapté à proprement parler par le réalisateur japonais.

studio ghibli

Et il faut reconnaître que le studio Ghibli avait raison de s’inquiéter : car le long-métrage avait déjà la réputation d’être une adaptation, avant même sa sortie dans les salles japonaises. Une réputation qui continue encore, d’ailleurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans la même interview, Dave Jesteadt parle également de la façon dont différents titres ont été envisagés. “Nous avons parlé de « Le Maître de la Tour » ou « Le Grand Oncle », et on trouvait qu’ils ressemblaient un peu trop à de la fantasy pure. Nous avons essayé beaucoup de déclinaisons de « Comment vivez-vous ? » mais avons fini par choisir l’option la plus proche de la suggestion originale de Suzuki.“

“Le Garçon et le Héron” n’a pas été choisi par hasard, ni par dépit. En effet, ce nouveau titre aurait un sens caché : “Miyazaki a bâti les personnages de ce film à partir des personnes de sa vie… et le héron fait référence à Suzuki. Pour moi, il y a quelque chose de très méta et de très drôle à propos de ce héron — ce farceur — venant se mêler de la situation et suggérant que nous donnions au film un titre international [avec son nom dedans].“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Garçon et le Héron s’est posé dans les salles françaises le 1er novembre 2023. Et en France comme à l’internationale, il bat des records du studio Ghibli.