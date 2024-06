Le trailer d’Alien: Romulus donne un aperçu “horrifiant” du chestburster

La bande-annonce officielle du film Alien: Romulus promet un nouvel opus terrifiant pour la saga culte de sci-fi horrifique, les fans ayant maintenant peur de ce qui peut se cacher dans leur corps.

En tant que septième volet de la franchise, Alien: Romulus suit un groupe de jeunes colons de l’espace. En explorant une station spatiale abandonnée, ils se retrouvent face à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers.

Le célèbre Xénomorphe fait donc son grand retour, accompagné bien évidemment des fameux facehuggers et les chestbursters, qui sèment une nouvelle fois la terreur sur leur passage. Autant de créatures emblématiques de la franchise que l’on peut apercevoir dans la nouvelle bande-annonce. Et justement, l’un des moments les plus oppressants de la vidéo, c’est probablement lorsqu’un des personnages sent quelque chose en train de bouger à l’intérieur d’elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En éclairant sa poitrine, on peut voir ses côtes alors qu’un chestburster essaie de sortir. Le son des battements combiné à son rythme cardiaque est pour le moins angoissant, nous rappelant ainsi certaines des scènes les plus effrayantes des précédents volets.

Car le moment où les chestbusters sortent de leur hôte est certainement l’une des scènes les plus iconiques de la franchise, si ce n’est la plus culte aux yeux du public. Mais Romulus ajoute une dose d’horreur supplémentaire en permettant aux fans de le voir tenter de se libérer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans sont déjà conquis par la bande-annonce, l’un d’eux déclarant sur X/Twitter : “Ça a l’air horrifiant, je serai là dès le premier jour”, tandis qu’un autre continue en disant : “Ça a l’air génial. Ce sera probablement le meilleur film Alien depuis Aliens”.

Alien: Romulus ramène les fans aux premières années de la franchise avec une histoire se déroulant entre les évènements survenus dans Alien, le huitième passager (1979), le premier film de la saga, et sa suite, Aliens, le retour (1986). Le réalisateur Fede Álvarez a travaillé en étroite collaboration avec Ridley Scott et James Cameron pour développer Romulus et explique qu’il s’agit d’un “hybride” des deux films originaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le film promet une plongée profonde dans des personnages que les fans n’ont jamais vus auparavant et des relations qui seront mises à l’épreuve.

Les fans rencontreront des personnages comme Rain, interprétée par Cailee Spaeny, et Andy, son frère adoptif androïde incarné par David Jonsson. Álvarez a déclaré à Empire que Rain est devenue la protectrice d’Andy en raison de son modèle ancien et endommagé, malgré le fait que son père ait laissé Rain sous sa garde.

“C’était toujours le cœur de l’histoire : cette relation entre les deux… et comment cette relation évolue une fois que tout part en vrille,” a dit le réalisateur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alien: Romulus mettra également en vedette Isabela Merced, Archie Renaux de Shadow and Bones, Spike Fearn, et la nouvelle venue Aileen Wu.

Le film Alien: Romulus sera disponible dès le 14 août 2024 au cinéma. En attendant, voici notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.