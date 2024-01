Double Piège : Joe est-il vraiment mort dans la série Netflix ?

La nouvelle série à succès de Netflix, Double Piège, offre de nombreux rebondissements. Dès le premier épisode, une question se pose : le mari de Maya, Joe, est-il vraiment mort ?

Double Piège est la dernière addition à la Collection Harlan Coben sur Netflix, faisant suite à d’autres succès inspirés des romans de l’auteur, comme Intimidation, Innocent, Safe, Dans les bois, Ne t’éloigne pas, Sans un mot et Disparu à jamais.

Le résumé officiel présente ainsi la nouvelle série : “Quand Maya, une ancienne soldate, aperçoit sur une caméra espion son mari qu’elle pensait assassiné, elle découvre un complot meurtrier ancré au plus profond du passé.“

La nature des romans de Coben impliquant toujours plus de suspense, il n’y a rien de surprenant à ce que Double Piège soit rempli de nombreux retournements de situation tout au long de ses huit épisodes. Et parmi tous ces rebondissements, le sort d’un des personnages peut s’avérer difficile à suivre. Si le cas de Joe vous rend perplexe, on vous explique tout le concernant ici.

Attention : Spoilers droit devant !

Joe meurt-il dans Double Piège ?

matt squire/netflix

Oui, Joe Burkett (interprété par Richard Armitage) meurt dans Double Piège, des mains de sa femme Maya Stern (Michelle Keegan).

Jusqu’aux derniers épisodes, Maya était au premier plan de l’enquête sur la mort de Joe, semblant vouloir découvrir qui a appuyé sur la gâchette. Lorsqu’elle voit des images de caméra cachée le montrant en train d’étreindre leur fille alors qu’il était censé être déjà mort, elle se lance dans une mission pour découvrir la vérité.

Toutefois, dans l’avant-dernier épisode, Shane (Emmett J. Scanlan) interroge Maya sur le fait que le même pistolet ait été utilisé pour tuer à la fois Joe et sa sœur Claire (Natalie Anderson). À la grande surprise générale, Maya admet qu’elle est celle qui a tiré sur Joe.

On en apprend davantage dans le final, dans lequel il est révélé que Maya a en fait commencé à soupçonner Joe d’être le meurtrier de sa sœur. Grâce à Shane, elle découvre que la balle qui a tué Claire provenait du pistolet auquel seuls les époux avaient accès.

Quant au mobile, Joe voulait la mort de Claire après avoir découvert qu’elle divulguait des informations secrètes au lanceur d’alerte Corey (Laurie Kynaston), à propos de l’entreprise pharmaceutique familiale.

Lorsque Joe a découvert les manigances de Claire, il l’a assassinée et a fait passer son décès pour les conséquences dramatiques d’un cambriolage. Pourtant, ce n’était pas la première personne qu’il tuait après qu’elle l’ait menacé – il est plus tard révélé que Joe a poussé son frère Andrew d’un yacht en 1996 après que celui-ci ait voulu parler de leur rôle dans la mort de leur ami d’école Theo Mora.

La carrière d’assassin de Joe ne s’arrête pas là : l’homme a aussi tué le capitaine du yacht, Tommy Dark, alors soudoyé par les Burkett. Comme le découvre Corey, ce n’est pas le seul secret de la famille – ils mettaient également sur le marché des médicaments dangereux et falsifiaient les données de leur entreprise afin de réaliser des profits.

Comment Joe est-il mort dans Double Piège ?

netflix

Dans un flashback, après que Maya découvre la vérité sur sa sœur, elle échange le pistolet contre un faux et demande à Joe de la retrouver dans le parc, loin du reste de la famille. Elle le confronte et le traite d’assassin. Et comme chaque fois, Joe réagit sous la menace.

Il se saisit de son pistolet et appuie sur la détente, ignorant que son arme est désactivée. Consciente que son mari la tuera dès qu’il en aura l’occasion, mais aussi qu’elle ne pourra jamais rassembler les preuves nécessaires pour le meurtre de Claire, Maya finit par tirer à son tour.

Quant à la présence de Joe sur les images de la caméra secrète, on découvre par la suite que la nounou Izabella et son partenaire, Luka, ont été payés par la mère de Joe, Judith Burkett (Joanna Lumley). Ils devaient manipuler les images et créer un deepfake en réutilisant des images du mariage de Joe et Maya. La raison : Judith, qui soupçonnait Maya, voulait la pousser à craquer et à avouer pour le meurtre de son époux.

La famille Burkett reçoit bien sûr sa punition, mais au prix de la vie de Maya. Lorsqu’elle les confronte, ils la tuent par balle, ignorant qu’elle diffuse alors leur échange en direct via caméra espion. Leur sort est donc scellé, c’est la prison qui les attend après la fin de Double Piège.

La série thriller est intégralement disponible sur Netflix depuis le 1er janvier 2024.