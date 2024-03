Oscars 2024 : quels sont les prix remportés par le film Oppenheimer de Christopher Nolan ?

Après avoir défrayé la chronique lors de sa sortie l’été dernier, le film Oppenheimer a de nouveau fait parler de lui hier soir, puisque le dernier long-métrage du célèbre réalisateur Christopher Nolan a tout raflé lors des Oscars 2024.

De retour dans le fameux théâtre Dolby situé sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, la 96e cérémonie des Oscars s’est tenue dans la nuit du 10 au 11 mars 2024. Un événement immanquable pour les cinéphiles, qui récompense les meilleurs films de 2023, et qui marque également le retour de Jimmy Kimmel qui officiait en tant que maître de cérémonie, un rôle qu’il tenait déjà l’année dernière.

De nombreux projets ont ainsi été mis en lumière lors de cette cérémonie, comme par exemple Anatomie d’une chute de Justine Triet, qui avait déjà reçu la Palme d’or lors du Festival de Cannes 2023, et qui a cette fois-ci remporté l’Oscar du meilleur scénario original.

Mais s’il y a bien un film qui a volé la vedette lors des Oscars 2024, c’est bel et bien celui de Christopher Nolan, remportant ainsi de nombreuses distinctions.

Carton plein pour Christopher Nolan et son Oppenheimer

Oppenheimer se positionne donc comme le film phare de cette 96e édition. En effet, le biopic narrant l’histoire de celui que l’on surnomme le “père de la bombe atomique” est non seulement le film le plus nommé avec ses 13 nominations, mais il est aussi et surtout le plus récompensé des Oscars 2024, recevant pas moins de 7 prix.

“Félicitations à l’équipe d’Oppenheimer pour avoir remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film.”

Quels prix a remporté Oppenheimer aux Oscars 2024 ?

Voici donc l’ensemble des récompenses remportées par Oppenheimer lors des Oscars 2024 :

Meilleur film

Meilleure réalisation pour Christopher Nolan

pour Christopher Nolan Meilleur acteur pour Cillian Murphy

pour Cillian Murphy Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr.

pour Robert Downey Jr. Meilleure musique originale pour Ludwig Goransson

pour Ludwig Goransson Meilleur montage

Meilleure photographie

Après avoir reçu son prix de la meilleure réalisation de la part du grand Steven Spielberg, Nolan a adressé ce message de remerciements, expliquant que c’était un honneur pour lui de recevoir pour la première fois un tel prix. Le réalisateur était alors revenu sur l’histoire du cinéma, expliquant que “les films ont à peine plus de 100 ans” et qu’il bien qu’il ne sache pas “où nous mènera cet incroyable voyage”, il était plus qu’honoré d’apporter sa pierre à l’édifice.

Et si Oppenheimer était très clairement au centre de l’attention hier soir, d’autres films ont tout de même réussi à se faire remarquer lors de cette 96e cérémonie. On pourra notamment citer Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos, qui parvient tout de même à remporter 4 prix, à savoir celui de la meilleure actrice pour Emma Stone, mais également celui des meilleurs décors, des meilleures costumes ainsi que celui des meilleurs maquillages et coiffures. Vous pouvez retrouver la liste complète des lauréats dans notre précédent article sur les Oscars 2024.